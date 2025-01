Dall’attacco per Sanremo di Fedez al ritorno di fiamma di Michelle Hunziker: i gossip della settimana

Tante notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social in questi ultimi giorni: scopriamo quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Non sono mancate in questi ultimi giorni le notizie dal mondo della tv, dei social e in generale dello spettacolo. A prendersi la scena, senza dubbio, le news su Sanremo 2025, dall’annuncio dei co-conduttori che accompagneranno Carlo Conti al Festival, fino ai possibili colpi di scena che riguarderebbero Fedez. Andiamo a scoprire quali sono stati, quindi, i migliori gossip della settimana dal 13 al 17 gennaio 2025.

I gossip della settimana: l’attacco mediatico di Fedez alla Ferragni

Partiamo subito col botto e con quello che potrebbe essere un vero e proprio attacco mediatico di Fedez verso la sua ex, Chiara Ferragni.

Pare, infatti, che il rapper, protagonista a Sanremo 2025, possa togliersi qualche sassolino nella serata delle cover…

Fedez

Secondo quanto filtrato e raccontato anche da Gabriele Parpiglia, il rapper avrebbe intenzione di fare un duetto con un brano molto forte che sarebbe indirizzato alla sua ex…

Giulia Salemi ha partorito

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Una bellissima notizia è arrivata per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due sono diventati genitori del piccolo Kian. La coppia ha annunciato il lieto evento con tanto di primi scatti e spiegazione sul nome. Per la bella Giulia si tratta del primo bebè, per il ragazzo, invece, del secondo figlio.

Tina Cipollari nuova tronista a UeD

Tina Cipollari

A Uomini e Donne è arrivata una notizia davvero speciale: la storica opinionista Tina Cipollari è diventata a tutti gli effetti una sorta di nuova tronista. La donna si è lasciata andare ammettendo di essere alla ricerca di una dolce metà.

Michelle Hunziker, ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi?

Michelle Hunziker

Voci insistenti vorrebbero un possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e l’ex marito Tomaso Trussardi. I due, infatti, sono stati paparazzati insieme dando inizio, ancora, a nuove speculazioni sul loro conto.

La svizzera e il noto imprenditore sarebbero stati visti insieme sotto casa di lui e questo avrebbe riacceso i riflettori su una possibile reunion. Sarà davvero così?

Sanremo 2025: svelati i co-conduttori

Erano tanto attesi i nomi dei co-conduttori per le varie serate del Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti, con grande entusiasmo, ha deciso di annunciare coloro che lo accompagneranno alla prossima kermesse musicale in diretta al Tg1. Il presentatore ha quindi ufficialmente svelato le sue scelte.