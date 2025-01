Quanto è cambiata negli anni Noemi? Scopriamo il prima e il dopo della famosa cantante, la trasformazione è incredibile!

Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti, da anni incanta l’Italia con la sua straordinaria voce graffiante e il suo timbro unico. Negli anni ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo, e il pubblico non ha potuto fare a meno di notare gli enormi cambiamenti fisici della cantante. Ma quanto è cambiata nel corso degli anni? Scopriamo tutte le trasformazioni della cantante.

Noemi: gli esordi a X Factor

Era il 2009 quando il nome di Noemi appare in televisione, quando la cantante prende parte alla seconda edizione di X Factor Italia. Pur non vincendo l’edizione, riesce a lasciare il segno e da qui inizia la sua brillante carriera.

L’anno successivo la cantante partecipa al Festival di Sanremo 2010 con il brano Per tutta la vita che conferma il suo successo. Ma il 2010 non è stato l’unico anno in cui “la rossa” ha preso parte alla kermesse canora. Infatti, torna sul palco dell’Ariston anche nel 2012 con Sono solo parole, nel 2014 con Bagnati dal sole.

Dal 2013 al 2015, invece, diventa coach a The Voice of Italy. Qui una foto di quel periodo.

Noemi

Dopo il 2015 continua a partecipare al Festival di Sanremo nelle seguenti edizioni: 2016 con La borsa di una donna, nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi, nel 2021 con Glicine e nel 2022 con Ti amo non lo so dire. Torna anche a Sanremo 2025 con Se ti innamori muori.

Qui una foto di Noemi al Festival di Sanremo 2019.

Noemi

Noemi: la trasformazione incredibile

Nel 2021 Noemi stupisce tutti con una trasformazione incredibile. Scendendo le scale dell’Ariston, la cantante si mostra nel suo nuovo look: è evidentemente dimagrita e porta capelli lunghi e lisci. La stessa Noemi ha rivelato di aver perso 15 chili in appena un anno e mezzo.

Noemi

La cantante ha rivelato di aver seguito un percorso lungo e senza scorciatoie per perdere peso. Il motivo? Non si sentiva più a suo agio nel suo corpo. “Non sono dimagrita, sono tornata magra, come ero stata sempre. Nel mezzo ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire. Io con quei chili volevo mettere un’armatura tra me e la possibilità di fallire” ha dichiarato Noemi.

Ecco alcune foto dell’estate 2024 in cui sfoggia il suo fisico.

Per la sua trasformazione ha dichiarato di aver seguito un percorso che combina sana alimentazione ad attività sportiva, ed è ricorsa alla dieta Meta e al Protocollo Tabata.

Noemi prima e dopo

Dal 2009 a oggi Noemi ha subìto un notevole cambiamento fisico che l’ha portata ad essere oggi un’icona di bellezza oltre che una straordinaria cantante di successo. La trasformazione più grande è avvenuta proprio nel 2021 con la perdita di peso, e oggi è più raggiante che mai.

Ecco com’è il suo aspetto oggi.