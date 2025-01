Momenti di grande tensione per Michelle Hunziker e tutta la famiglia, compreso l’ex marito Tomaso Trussardi. Il racconto sui social.

Grande spavento in casa di Michelle Hunziker in queste ore. La nota conduttrice, infatti, tramite alcuni contenuti social aveva raccontato di essere incappata in un bel guaio: il suo cane Odino, un piccolo levriero italiano, si era smarrito in quel di Bergamo. Da qui la necessità di ricorrere ad un appello social ai fan nella speranza di ritrovarlo.

Michelle Hunziker, smarrito il cane Odino

Sono state ore indubbiamente pesanti e con il fiato sospeso per Michelle Hunziker ma anche le sue figlie, Sole e Celeste, così come per Tomaso Trussardi, padre delle piccole ed ex marito della conduttrice.

Infatti, come dalla diretta interessata comunicato via social, uno dei cani di famiglia, Odino, un piccolo levriero italiano, è stato, inizialmente, smarrito.

Michelle Hunziker

Secondo quanto appreso, il caro amico a quattro zampe era stato smarrito a Bergamo. Il cagnolino è diventato famoso quando Trussardi, ex marito della Hunziker, lo aveva comprato durante la pandemia. Da quando la coppia si è separata, il piccolo si era stabilito con l’imprenditore ma molto spesso si trova a vivere momenti di normale quotidianità anche con la showgirl e le figlie, Sole e Celeste.

Altra particolarità del cane è che vanta un profilo Instagram da oltre 33 mila seguaci.

Il lieto fine

Ad ogni modo, dopo l’appello accorato sulla necessità di aiuto per ritrovare il cane, ecco la buona notizia, data via social proprio dalla bella Michelle: “Odino è stato ritrovato“, ha detto la donna. “Mi è sceso un sasso dal cuore. Ero a Milano e mi sono sentita impotente, non sapevo cosa potevo fare per aiutare a ritrovarlo”.

Successivamente, i dovuti ringraziamenti anche ai suoi followers: “Grazie alle vostre condivisioni Odino è stato ritrovato. Grazie, vi voglio bene“.