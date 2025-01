Giulia Salemi ha partorito: è nato il primo figlio da Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi è diventata mamma: l’influencer italo-persiana ha partorito primo figlio, frutto dell’amore che la lega a Pierpaolo Pretelli.

Bebè arrivato in casa di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’influencer italo-persiana e l’ex velino di Striscia la Notizia hanno accolto in famiglia Kian il primo frutto del loro amore, sbocciato qualche anno fa nella casa del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi ha partorito: l’annuncio

Anni fa, precisamente nel 2021, in pochi scommettevano sulla storia d’amore di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, sbocciata nella casa del Grande Fratello Vip. Adesso che l’influencer italo-persiana ha partorito il primo figlio, le malelingue dovranno fare diecimila passi indietro. L’ex Vippona e l’ex velino di Striscia la Notizia si amano alla follia e lo hanno ampiamente dimostrato.

Giulia e Pierpaolo hanno annunciato la gravidanza nel mese di luglio 2024, condividendo una foto di coppia dove il pancino di lei saltava subito all’occhio. Per evitare fraintendimenti, i due avevano aggiunto una didascalia chiara, che più chiara non si può:

“Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? SI.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te… Mamma e Papà“.

Giulia e Pierpaolo: primo figlio per lei, secondo per lui

Mentre Giulia Salemi ha partorito il primo figlio, per Pierpaolo si tratta della seconda volta in cui si sentirà chiamare “papà”. L’ex velino di Striscia la Notizia ha già un figlio, Leonardo, nato nel 2017 durante la relazione con Ariadna Romero.

Anche se il bambino vive in America con la madre, Pretelli e l’influencer italo-persiana riescono ad essere molto presenti nella sua vita. Spesso si concedono vacanze a tre che poi condividono sui social. Adesso che la famiglia si è allargata, il bimbo si divertirà ancora di più.

Ecco, a seguire, il post pubblicato su Instagram: