“Piano piano…”: Mara Venier, la foto con dedica al marito fa il pieno di like

La Zia della tv, Mara Venier, ha pubblicato una foto speciale con il marito Nicola Carraro. Il grande affetto dei fan.

Mara Venier, regina indiscussa della televisione italiana, ha commosso i suoi followers con una dedica speciale al marito Nicola Carraro. La conduttrice di “Domenica In” ha condiviso sui social, precisamente su Instagram, un messaggio pieno di amore e speranza che ha riscosso tanto affetto anche considerando le recenti questioni legate alla sua salute e a quelle dell’imprenditore, suo compagno di vita.

Mara Venier, la foto con Nicola Carraro

Come detto, nelle ultime ore Mara Venier ha pubblicato su Instagram una foto molto particolare in compagnia del marito, Nicola Carraro. Lo scatto in questione ha raccolto immediatamente tantissimi messaggi d’affetto.

Mara Venier

“Piano piano vediamo la luce… Dajeeeee amore mio”, ha scritto la conduttrice di ‘Domenica In’. Le sue parole, semplici ma cariche di significato, hanno immediatamente catturato l’attenzione dei fan.

La dedica sembra essere legata a un momento di difficoltà legato alle condizioni di salute, anche quelle della vista che da poco hanno coinvolto la donna di recente, probabilmente ormai quasi superate.

Il legame tra marito e moglie

Le parole della Zia della tv per il marito hanno dato un ulteriore segnale del forte legame che unisce Mara e Nicola. La coppia, sposata dal 2006, ha sempre dimostrato una profonda complicità e un amore invidiabile, nonostante le sfide che la vita ha posto loro davanti.

Nicola Carraro, produttore cinematografico, ha ricevuto un’ondata di affetto e sostegno dai followers di Mara, che non hanno esitato a commentare con messaggi di incoraggiamento e auguri per un futuro più sereno.

Non è la prima volta che la Venier condivide momenti di vita privata con i suoi fan, dimostrando una vicinanza autentica e sincera al suo pubblico. Questo gesto, così intimo e personale, conferma ancora una volta quanto la presentatrice sia amata non solo per il suo talento televisivo, ma anche per la sua capacità di essere vera e trasparente.