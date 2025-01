 “Corsi di se**o? Una bugiarda”, Angela Melillo su tutte le furie

Non si è trattenuta Angela Melillo parlando a ‘Storie di donne al bivio’. Nel mirino della soubrette ci è finita Justine Mattera.

È finita l’amicizia tra Justine Mattera e Angela Melillo. A confermarlo, di fatto, la seconda, intervenuta a ‘Storie di donne al bivio weekend’ con Monica Setta. La soubrette ha smentito alcune dichiarazioni della Mattera che facevano riferimento a presunto “corsi di se**o” da loro frequentati in passato. La bella Angela ha definito “bugiarda” l’ormai ex amica…

Angela Melillo contro Justine Mattera

Intervistata da Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio weekend’, nella puntata che verrà trasmessa sabato 18 gennaio 2025, Angela Melillo ha raccontato di come sia finito il rapporto di amicizia con Justine Mattera. Tutto sarebbe nato da alcune confessioni piccanti di quest’ultima che aveva raccontato: “Io e Angela abbiamo frequentato corsi di se**o”.

Justine Mattera

Tali dichiarazioni sono state smentite dalla Melillo che ha affermato che la ormai ex amica sia “una bugiarda”.

“Tra me e Justine l’amicizia è finita per sempre. Ha detto che io e lei abbiamo frequentato corsi di sesso. Non ci sarebbe nulla di male, ma il problema è che non è vero nulla e io non sopporto di essere tirata in ballo quando si tratta di cose false”.

La maternità

Passaggio ben diverso nel corso dell’intervista, è stato quello relativo alla maternità che la Melillo, in passato, aveva deciso di portare avanti anche al netto dei pareri medici contrari: “Quando ho scoperto di essere incinta avevo appena fatto una serie di esami radiografici, come la Tac con contrasto, che avrebbero potuto danneggiare il feto. Il padre di Mia mi lasciò sola a decidere e furono giorni di inferno”, ha spiegato la soubrette.

La donna, con grande forza, però, decise di andare avanti: “Decisi di portate avanti la gravidanza, ma furono mesi terribili finché Mia non nacque sana, portando nel mio cuore la più grande gioia mai provata prima”.