“C’è stata una riconciliazione”: Romina Carrisi si apre sul rapporto con Loredana Lecciso

La nascita di Axel Lupo e il rapporto con Loredana Lecciso, compagna di suo padre: Romina Carrisi esce allo scoperto.

Diventata madre da circa un anno, Romina Carrisi ha visto la sua vita cambiare grazie ad Axel Lupo. Il piccolo ha portato un’ondata di freschezza e gioia all’interno della famiglia e, a quanto pare, questa ha coinvolto tutti i componenti del nucleo, Loredana Lecciso compresa. Intervistata da Oggi, infatti, la figlia di Al Bano ha svelato alcuni retroscena del rapporto con la compagna di suo padre.

Romina Carrisi e il rapporto con Loredana Lecciso

Intervistata da Oggi, Romina Carrisi ha affrontato diverse tematiche legate alla sua nuova vita da madre. Tra i vari passaggi anche quello sul rapporto con la compagna di suo padre, Loredana Lecciso.

In questo senso, l’arrivo del piccolo Axel Lupo sembra aver modificato il feeling tra le due…

Loredana Lecciso

“Con Loredana siamo in un momento buono. C’è stata una riconciliazione quest’estate, soprattutto grazie a questo piccolo messaggero di pace”, ha detto Romina facendo riferimento al bebè arrivato in famiglia.

“Non ci siamo chiarite sui punti essenziali, forse un giorno lo faremo da donne e da madri. Ma non ho più tempo di provare odio, né voglia di pensare al passato. E’ come se, con la sola forza del suo arrivo, Axel avesse lavato via tutto”.

Nessun battesimo

Tra i vari passaggi dell’intervista alla Carrisi, anche quello legato al battesimo del piccolo, che non ci sarà: “In questo ho seguito Cristel, mia nonna Yolanda ci avrebbe crocefisso. Non è nei piani, il battesimo. Per anni sono stata schiacciata dal peccato originale: da piccola andavo in chiesa con mia nonna, sono cresciuta con un senso di colpa e di paura verso questo Dio giudicante, che vede tutto. Non voglio infliggerlo anche ad Axel“, ha spiegato la figlia di Al Bano.