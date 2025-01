La pazza idea di Milly Carlucci su Ballando con le Stelle: l’indiscrezione

Dopo il successo dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci potrebbe tornare in primavera con una sorpresa…

Quale sarà il futuro televisivo per la imminente primavera in arrivo per Milly Carlucci? In queste ore sono arrivate svariate indiscrezioni che potrebbero riguardare anche Ballando con le Stelle, la cui recente edizione si è conclusa alla grandissima con risultati di share decisamente elevati grazie al lavoro della conduttrice e all’ottimo cast scelto.

Milly Carlucci, la prima ipotesi su Ballando con le Stelle

Nel futuro prossimo di Milly Carlucci potrebbero esserci diverse opzioni. A riportare l’indiscrezione è TvBlog che in queste ore ha spiegato quali sarebbero le ipotesi attorno alla presentatrice e anche ai vari programmi da lei condotti, da Ballando con le Stelle a… Il Cantante Mascherato.

Milly Carlucci

Secondo TvBlog, nel futuro televisivo della Carlucci potrebbe esserci “uno spin off di Ballando. Ci risulta che la direzione intrattenimento prime time, forte degli ultimi risultati di Ballando sarebbe felice di proporre una versione NIP di Ballando con le Stelle”.

L’altra indiscrezione potrebbe, invece, riguardare “una Coppa dei campioni di Ballando. Il ritorno in pista delle coppie vincitrici del programma che proprio pochi giorni fa ha compiuto 20 anni”.

Le altre possibilità

In realtà il media ha sottolineato come esisterebbero anche altre ipotesi. La terza, quindi, sarebbe un nuovo programma con un nuovo format, magari a livello canoro, ma lo stesso TvBlog non è rimasto molto convinto di tale possibilità.

La quarta pista porta ad “un programma reunion della Premiata ditta oppure un ulteriore versione di The Voice. Quest’ultimo che sta per tornare con Senior”.

Infine, ecco Il Cantante Mascherato “che ha ottenuto dei risultati niente male quando è andato in onda di venerdì. Una versione totalmente rinnovata, di quattro o cinque puntate ad ‘episodi’”. A questo punto non resta che attendere per saperne di più.