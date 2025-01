Zucchero, incidente per il figlio: cosa è successo

Spavento per il figlio di Zucchero che è stato protagonista di un incidente in Kenya dove ci sarebbe stato anche un morto.

Ore di ansia e paura per Adelmo Blue Fornaciari, figlio 27enne del famoso cantante Zucchero Fornaciari, coinvolto in un incidente stradale a Malindi, in Kenya. Secondo le prime informazioni sull’accaduto, il figlio dell’artista sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro dove una persona, purtroppo, ha perso la vita.

Incidente per il figlio di Zucchero: i fatti

Sono state ore di grande paura nella famiglia di Zucchero Fornaciari. Infatti, questa mattina si è verificato un incidente importante a Malindi, in Kenya, che ha visto coinvolto il figlio dell’artista, Adelmo Blue. Nel sinistro sarebbe morta anche una persona.

Zucchero Fornaciari

Stando alle ricostruzioni dell’accaduto, il figlio del noto cantante italiano sarebbe rimasto coinvolto in un incidente nelle prime ore della giornata odierna mentre si trovava sulla strada che da Malindi porta a Watamu.

Il 27enne, nato dalle seconde nozze di Zucchero con Francesca Mozer, si trovava in Kenya in vacanza insieme alla famiglia e ad alcuni amici. Stando a quanto si apprende, il ragazzo stava viaggiando a bordo di un’auto insieme alla guardia del corpo dell’artista e ad un’altra persona che, purtroppo, è morta nello schianto.

Il bilancio e le condizioni di Adelmo Blue

Sebbene non ci siano tantissimi dettagli sull’accaduto e sulla dinamica dell’incidente, oltre alla vittima, pare che un collaboratore sia rimasto ferito nello schianto di cui, come detto, non si hanno particolari informazioni.

Per quanto riguarda le condizioni del figlio di Zucchero, invece, a dare delle rassicurazioni ci ha pensato, come riportato da Adnkronos, l’ufficio stampa del cantante. Adelmo Blue Fornaciari sta bene e non è in pericolo di vita.

Per il ragazzo si è trattata di una brutta disavventura arrivata, curiosamente, a pochi giorni dal suo compleanno festeggiato solamenteo martedì scorso.