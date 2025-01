“Fedez prepara l’attacco mediatico a Chiara Ferragni”: la mossa a Sanremo

Retroscena in vista di Sanremo 2025: Fedez starebbe preparando una vendetta verso Chiara Ferragni destinata a far parlare.

Non sappiamo se, alla fine, quello che vi stiamo per dire diventerà realtà ma pare che Fedez stia progettando una mossa incredibilmente vendicativa verso la sua ex, Chiara Ferragni. Il piano si dovrebbe attuare a Sanremo 2025 e dovrebbe avvenire, nel dettaglio, nella serata delle cover. A raccontare lo scoop in anteprima è stato Gabriele Parpiglia, sempre ben informato.

Fedez, il possibile attacco mediatico a Chiara Ferragni

Non è ancora iniziato ma il Festival di Sanremo 2025 sta già facendo parlare. Non solo per le ultime novità in merito all’ufficialità dei co-conduttori, ma anche per quelle che saranno le esibizioni degli artisti. In particolare, in queste ore, Gabriele Parpiglia ha svelato quelle che sarebbero le intenzioni di Fedez per la serata delle cover. Una interpretazione di fuoco per attaccare la sua ex, Chiara Ferragni.

Fedez

L’esperto Parpiglia ha spiegato tramite un post su Instagram che Fedez sta preparando “un attacco mediatico a Chiara Ferragni”.

“Mentre l’Italia si prepara al Festival, arriva un’indiscrezione che ha dell’incredibile: Fedez avrebbe scelto di duettare con Marco Masini cantando ‘Bella stronza’. Sì, avete letto bene. Il tempismo è, come dire… particolare. In piena separazione da Chiara Ferragni, il rapper decide di interpretare proprio questo brano controverso. Una coincidenza? Difficile crederlo”, si legge.

Il giudizio di Parpiglia

Al netto dell’indiscrezione, Parpiglia ha voluto dare anche un personale commento su quella che sembra essere la scelta di Federico.

“‘Bella stronza’ non è una semplice canzone d’amore tormentato. È un testo che nasconde messaggi profondamente problematici: dalla possessività (“se Dio ti ha fatto bella”) alle minacce velate, fino a esplicite fantasie di violenza nel finale. In un’epoca in cui dovremmo essere più consapevoli del peso delle parole, questa scelta appare quantomeno discutibile. Non è solo questione del brano in sé, ma del messaggio che questa performance porterebbe sul palco dell’Ariston […]”.

Parpiglia ha poi aggiunto che se non dovesse verificarsi quanto raccontato “sarà solo perché abbiamo svelato in anticipo questo discusso progetto musicale”.