Volevo essere un duro di Lucio Corsi, significato: “È duro il mondo per quelli normali”

Volevo essere un duro è la canzone con cui Lucio Corsi si presenta per la prima volta al Festival di Sanremo 2025: ecco il significato.

Per il suo debutto al Festival di Sanremo 2025, Lucio Corsi ha scelto una canzone intitolata Volevo essere un duro. Un brano che racconta se stesso in modo ironico, in cui ha incluso anche i consigli di sua madre. Vediamo il significato e il testo del singolo.

Volevo essere un duro di Lucio Corsi: il significato

Al Festival di Sanremo 2025 per la prima volta, Lucio Corsi si presenta in gara con Volevo essere un duro. La canzone, scritta dallo stesso artista con Tommaso Ottomano, è un autoritratto ironico nato più di un anno fa, quando la sua partecipazione alla kermesse non era nemmeno ipotizzata. Una ballata che contiene anche riferimenti alle disillusioni della vita.

“Non sono nato con la faccia da duro

Ho anche paura del buio

Se faccio a botte le prendo“.

Il cantante si descrive in modo schietto, raccontando che avrebbe voluto diventare una persona diversa, non uno normale con “troppo sole negli occhiali“.

“Vivere la vita

È un gioco da ragazzi

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi“.

Rendersi conto della realtà, combattere contro le proprie paure e sentirsi “cintura bianca di Judo” non è semplice. Eppure, Lucio Corsi si rende conto che è “inutile fuggire dalle tue paure“. L’artista ha parlato così di Volevo essere un duro: “Le canzoni non vanno pensate e forzate. Vanno amate a prescindere dalla strada che prendono. È una ballata, la forma di canzone a cui sono più legato: mi consente di utilizzare parole in comodità, considerando la ricchezza della nostra bella lingua italiana“.

Volevo essere un duro di Lucio Corsi: il testo della canzone

Volevo essere un duro

Che non gli importa del futuro

Un robot…

