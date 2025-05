Qual è il significato di Soldi di Mahmood? La canzone è dedicata al padre che l’ha abbandonato quando era solo un bambino.

Soldi è la canzone con cui Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo 2019, diventando anche famoso in tutta Italia. Il brano ha fatto breccia nel cuore di giovani e meno giovani, non solo per il ritmo ma anche per la tematica che tratta. Scopriamo il significato e il testo.

Soldi di Mahmood: il significato della canzone

Uscita a febbraio 2019, Soldi di Mahmood è contenuta all’interno dell’album Gioventù bruciata. Scritta dallo stesso artista con Dardust e Charlie Charles, la canzone è dedicata al padre che l’ha abbandonato quando era soltanto un bambino. Il testo ruota attorno al significato del termine “presenza”, più su un piano spirituale che materiale.

“Ti sembrava amore ma era altro

Beve champagne sotto Ramadan

Alla TV danno Jackie Chan

Fuma narghilè mi chiede come va“.

Mahmood è cresciuto nella periferia di Milano con la madre di origini sarde, mentre suo padre, egiziano, è stato quasi un fantasma. Ha pochi ricordi d’infanzia con lui, ma ha ben chiari i dialoghi avuti quando è cresciuto.

“Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai

Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei

È difficile stare al mondo quando perdi l’orgoglio lasci casa in un giorno“.

L’artista si chiede se il genitore avverte mai la sua mancanza e analizza la sua vita senza di lui. Impossibile negare la sua assenza, così come è impossibile non notare una grande presenza: quella della sua mamma. Mahmood, parlando di Soldi, ha dichiarato: “Non parla di soldi a livello materiale ma di come possono cambiare i rapporti all’interno di una famiglia. È un pezzo racconta una storia di una famiglia non tradizionale, tutto qua. Io non parlo arabo, ma ci sono delle frasi che mi ricordo, che fanno parte della mia infanzia ed era un modo perfetto, cantare quelle frasi mi rimanda proprio a una determinata scena, a un momento“.

Ecco il video di Soldi di Mahmood:

Soldi di Mahmood: il testo della canzone

In periferia fa molto caldo

Mamma stai tranquilla sto arrivando

Te la prenderai per un bugiardo…

Continua per il testo integrale