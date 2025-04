Mahmood non ne può più e ha bisogno di fermarsi, ma “A tempo indeterminato”. I fan sbigottiti dalle dichiarazioni del cantante.

I fan di Mahmood stanno apprendendo una di quelle notizie che non avrebbero mai voluto sentire: il cantante ha deciso di allontanarsi dalla musica. Niente più concerti e dischi, una lunga, lunghissima pausa, che lo terrà lontano dal palco per chissà quanto tempo. Questo è ciò che il cantante di “Tuta Gold” ha rivelato in un’intervista a Il Messaggero. Ma scopriamo tutti i dettagli della pausa annunciata.

Mahmood: “Dopo il tour sparisco, ho bisogno di stimoli nuovi”

Dopo due anni e mezzo senza sosta tra album, singoli, concerti e partecipazioni televisive, Mahmood ha deciso di fermarsi.

L’artista, vincitore di due Festival di Sanremo e protagonista della scena musicale italiana, ha annunciato che dopo il proseguimento del suo N.L.D.A. Tour nei palasport, si prenderà una “Pausa a tempo indeterminato“, come la definisce lui stesso.

Mahmood

A dichiararlo è stato lo stesso Mahmood in un’intervista a Il Messaggero, in cui ha espresso il bisogno di staccare dai riflettori per dedicarsi a nuove esperienze di vita, indispensabili, secondo lui, per ritrovare l’ispirazione.

Le date del tour e il saluto ai fan

Il N.L.D.A. Tour, che prende il nome dal suo ultimo album Nei letti degli altri, riprenderà a maggio con tappe a Bologna, Roma, Napoli, Torino e Milano. Mahmood ha promesso uno show simile a quello visto in autunno, che ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera: da Soldi a Tuta Gold, passando per Brividi, Rapide, Inuyasha e il più recente singolo Sottomarini, presentato a Sanremo 2025.

Questi concerti saranno per lui un saluto ai fan, un modo per chiudere un capitolo importante della sua carriera.

“È da due anni e mezzo che non mi fermo – ha spiegato Mahmood – voglio scrivere nuove canzoni, ma per farlo ho bisogno di vivere. Di viaggiare, di avere stimoli nuovi“. L’artista ha citato tra le sue prossime mete la Thailandia, Paese che lo affascina, ma ha menzionato anche il desiderio di visitare il Giappone.

Non si tratta quindi di un addio definitivo, ma di un ritiro volontario dalla scena pubblica, utile per rigenerarsi.