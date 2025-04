Andrea Delogu, polemica sugli omaggi a Papa Francesco: il post che fa discutere

Dopo la morte di Papa Francesco, a cui ha già fatto seguito la “previsione” sul suo successore, in tanti stanno parlando di Bergoglio per rendergli omaggio. Anche diversi volti famosi hanno voluto dire la propria suscitando la reazione controversa di Andrea Delogu che ha espresso un pensiero condivisibile con un post che ha aperto al dibattito.

A seguito del decesso di Papa Francesco avvenuto lunedì 21 aprile 2025, tantissime persone hanno voluto rendergli omaggio con messaggi, parole e racconti. Anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo si sono soffermati a raccontare aneddoti relativi ai loro rispettivi incontri con il Pontefici, alcuni di questi, evidentemente, anche molto intensi.

Ma proprio i racconti di tali personaggi, che siano del mondo politico o di quello dello spettacolo, sembrano aver fatto storcere il naso ad Andrea Delogu. La donna, infatti, tramite un post su X, ha spiegato come le sembri davvero assurdo che negli incontri con il Pontefice, spesso, affollati, ci possa essere stato modo di parlarci a lungo e di dare, quindi, vita a discorsi di un certo tipo.

Senza giri di parole, la Delogu ha pubblicato un messaggio su X piuttosto chiaro che ha generato diverse reazioni: “Leggo dialoghi infiniti scambiati con il Papa in eventi ufficiali nel momento della foto”, ha esordito la nota conduttrice. “Io l’ho incontrato 2 volte per lavoro e c’erano così tante persone da salutare e così pochi secondi che un ‘piacere sua santità’ era tanto”, ha aggiunto ancora.

Nella conclusione del suo pensiero, la Delogu ha aggiunto in modo ironico e sarcastico: “Le vostre file erano meno affollate, buon per voi”. A quanto pare, la presentatrice ha trovato diversi utenti del web concordi con il suo discorso evidenziando, di fatto, una sorta di ipocrisia.

Leggo dialoghi infiniti scambiati con il Papa in eventi ufficiali nel momento della foto. Io l'ho incontrato 2 volte per lavoro e c'erano così tante persone da salutare e così pochi secondi che un "piacere sua santità" era tanto. Le vostre file erano meno affollate, buon per voi