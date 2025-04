In una interessante intervista, Iva Zanicchi ha ricordato il compianto compagno Fausto ma ha anche confessato alcuni tradimenti.

Simpatica sempre, anche quando compie delle gaffe come quella recente in diretta tv, Iva Zanicchi è tornata a raccontarsi al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo singolo ‘Dolce far niente’. La donna ha svelato diversi particolari della sua carriera e della sua vita, compresi dei passaggi intimi legati al compianto compagno Fausto e al primo marito.

Iva Zanicchi: il singolo e il compagno Fausto

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera di cui vi riportiamo solo alcuni stralci, Iva Zanicchi ha spiegato la sua grande gioia per l’uscita del singolo ‘Dolce far niente’. “È un brano con un testo in cui mi rispecchio perché parla dei ricordi dolci, belli, di una vita, che può essere anche ieri l’altro. È una canzone piena di speranza, di amore, di riflessioni, un po’ da dolce vita felliniana. Parla di spiaggia, di mare, è sicuramente una bella canzone estiva”, ha detto l’artista.

Iva Zanicchi – www.donnaglamour.it

Dopo aver ripercorso alcune tappe della sua vita, l’Aquila di Ligonchio ha aggiunto tra canzone e privato: “Ho una grande nostalgia del passato, perché avevo vicino a me un uomo che mi amava, che era comprensivo, che era dolce – sì, abbiamo anche litigato tanto – ma eravamo in simbiosi. Con Fausto – ma io lo chiamavo Pippi – abbiamo vissuto sempre in allegria. Sembra un concetto sciocco ma credo che le unioni, quelle felici e durature, sono quelle in cui si ride tanto. È la noia che uccide la convivenza e noi non ci siamo mai annoiati”, ha ammesso la donna parlando del suo compianto Fausto.

Errori e tradimenti

Parlando di errori commessi: “Io credo di essere la cantante che ha fatto più errori nella sua vita, artisticamente parlando. Ho fatto di tutto e di più. Soltanto che la gente, non so perché, mi ama lo stesso”, ha precisato la Zanicchi spiegando che anche l’ingresso in politica fu un errore.

Addentrandosi in dettagli più privati, infine: “Se sarà all’Inferno o in Paradiso? Io credo che il Signore mi metterà un bel po’ in Purgatorio. Non sono una santa, anzi sono una grande peccatrice. Sono stata un po’ cattiva, ho tradito, che è una parola che odio. Però è successo, con il mio primo marito ci siamo traditi. Del resto mi sono sposata vergine, a 27 anni, eh. In qualche modo dovevo recuperare”.