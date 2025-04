Alice Campello, la famiglia si allarga: “Vi amo”

Una bellissima notizia per la famiglia di Alice Campello. Sui social l’annuncio emozionante anche della famosa influencer e moglie di Alvaro Morata.

Da poco Alice Campello era tornata a parlare dei problemi, personali e di coppia, avuti recentemente. Ora, tutto sembra essere stato messo alle spalle tanto che in famiglia si sta pensando al futuro e soprattutto ad un nuovo arrivo. Sui social, infatti, ecco il fratello della bella influencer, Alessandro, annunciare con Giulia Sartor l’arrivo di un bebè.

La storia tra Alvaro Morata e Alice Campello

Dopo le note vicende che li hanno visti lasciarsi e poi tornare insieme, tra Alice Campello e Alvaro Morata è tornato il sereno. La famiglia è più unita che mai e le cose, ora, sembrano andare nel migliore dei modi. Da poco, la donna aveva fatto chiarezza, una volta per tutte, su cosa non avesse funzionato nel momento di distacco. “Non c’è stata una crisi tra me e lui”.

“Penso che siamo molto giovani e che abbiamo vissuto tante cose velocemente: i quattro bambini, l’Europeo, tanti fattori che si sono messi insieme. Non li abbiamo saputi gestire bene”, aveva detto la Campello a Verissimo. “Adesso è ancora più bello, non diamo niente per scontato”.

Nuovo arrivo in casa Campello

E a rendere lei e Alvaro ancora più felici, senza dubbio, ci penserà un bebè. Infatti, il fratello di Alice, Alessandro Campello, insieme a Giulia Sartor, sta aspettando un bambino. “Il sogno più bello”, hanno scritto nel post per annunciare la bellissima notizia.

Pronta anche zia Alice che nelle sue stories ha pubblicato la foto dell’ecografia del piccolo con scritto: “La mia nipotina” e sotto al messaggio originale dei futuri genitori ha aggiunto: “Vi amoooo”. Presente anche la reazione di Morata. Il calciatore spagnolo, infatti, ha lasciato un cuore rosso sotto il post. Anche lui si appresta a diventare zio.