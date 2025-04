Jolanda Renga, una novità sul suo corpo: cosa si è fatta tatuare

La figlia di Ambra e Francesco Renga, Jolanda Renga, si è tatuata una frase molto diretta e dal valore decisamente importante.

Jolanda Renga, figlia del celebre cantante Francesco Renga e dell’attrice e conduttrice Ambra Angiolini, ha recentemente attirato l’attenzione sui social per un nuovo tatuaggio dal significato molto personale. Dopo aver dedicato un dolce pensiero per il compleanno della madre, ecco la giovane, da tempo seguita con affetto dal pubblico per la sua autenticità e intelligenza, mostrare una novità che la riguarda da vicino.

Jolanda Renga, il nuovo importante tatuaggio

La figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, Jolanda Renga, ha deciso di sorprendere tutti i suoi seguaci con un nuovo tatuaggio. Tramite una storia su Instagram la giovane ha mostrato la novità a tutti coloro che la seguono con affetto e la sostengono. La ragazza ha optato per farsi incidere sulla propria pelle una frase che porta con sé un ricordo d’infanzia.

Jolanda Renga Ambra Angiolini Leonardo Renga – www.donnaglamour.it

“Tu non mi comandi“, si vede scritto sulla pelle della Renga. Si tratta di parole che, come ha raccontato lei stessa, ripeteva spesso da bambina ogni volta che qualcuno cercava di darle indicazioni o imporle qualcosa.

Jolanda ha spiegato che quella frase, così ribelle e decisa, era la sua risposta automatica a qualsiasi autorità o consiglio che le veniva dato: “Era la risposta a qualsiasi cosa mi dicessero da piccola“, ha confidato con un sorriso. Un atteggiamento che oggi rilegge con affetto e ironia, ma che allo stesso tempo rappresenta un tratto fondamentale della sua personalità.

Il significato del gesto

Con questo gesto, Jolanda ha dimostrato ancora una volta di voler vivere senza maschere, condividendo aspetti intimi della propria storia con semplicità e coraggio. Non è la prima volta che la figlia d’arte si distingue per il suo modo diretto e sincero di comunicare: già in passato aveva fatto parlare di sé per alcuni messaggi e riflessioni sul rapporto con i genitori e i media. Il nuovo tatuaggio è, di fatto, un altro tassello della sua identità in costruzione, un piccolo manifesto personale inciso sulla pelle, che parla di infanzia, crescita e libertà.