Nel salotto de ‘La Volta Buona’ su Rai 1, Valerio Scanu ha festeggiato gli anni raccontando alcuni dettagli della sua infanzia.

Ormai una presenza fissa, o quasi, a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, dopo le parole sulla liposizione fatta, anche oggi Valerio Scanu è stato ospite e lo ha fatto pure per festeggiare il suo 35esimo compleanno. Con lui era presenta sua madre con la quale il cantante ha condiviso alcuni ricordi di infanzia. In studio è anche stato trasmesso un filmato di quando Valerio aveva appena 14-15 anni.

Valerio Scanu, compleanno a ‘La Volta Buona’

Insieme a Caterina Balivo, nel pomeriggio di Rai 1 de ‘La Volta Buona’, è stato presente anche nella puntata di giovedì 10 aprile 2025, Valerio Scanu. Il cantante è diventato quasi un ospite fisso grazie anche alla sua lingua tagliente e al suo modo di essere sempre molto sincero e diretto su ogni tipo di argomento trattato.

Valerio Scanu – www.donnaglamour.it

In occasione dell’appuntamento odierno, però, nessuna polemica ma solo ricordi piacevoli del passato relativi alla sua famiglia. In più, il ragazzo ha avuto modo di essere festeggiato dalla padrona di casa e da tutto lo studio in occasione del suo 35esimo compleanno. “Oggi è il suo compleanno”, ha annunciato la Balivo. “Tanti auguri Valerio”, ha proseguito con tanto si canzone di sottofondo.

Il rapporto con la madre e il video da piccolo

Tra gli argomenti di giornata in trasmissione c’era il rapporto con i genitori e Scanu, come detto, è stato presente con sua madre. I due hanno raccontato alcuni aneddoti passati e il cantante ha spiegato come sua mamma sia stata molto dura con lui per quanto riguarda la musica e il canto. “Era molto severa“, ha spiegato. “Anche quando tornavo dal classico e dalla versione con 9+ le mi diceva ‘Cosa hai sbagliato?'”.

Mentre Scanu parlava, poi, la regia ha mandato alcuni spezzoni di filmati relativi all’infanzia del buon Valerio. Curioso il passaggio di quando aveva 13-14 anni, così come quello successivo: “Qui avevo 14-15 anni credo”, ha spiegato il cantante rivedendosi da giovanissimo.