L’errore mai confessato: Ilary Blasi svela cosa le è successo al Grande Fratello

Rivelazioni scottanti per Ilary Blasi che ha confessato alcuni dettagli legati alla passata conduzione del reality Grande Fratello.

Si sta parlando parecchio in questi giorni di Ilary Blasi dopo l’uscita del suo docufilm ‘Ilary’. La conduttrice ha avuto modo di essere intervistata da diversi media tra cui anche il podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Proprio in questa occasione, la presentatrice ha svelato alcune curiosità mai dette del suo passato alla guida del Grande Fratello.

Ilary Blasi, l’errore al Grande Fratello

Tra i tanti passaggi della simpatica intervista a tuttotondo di Ilary Blasi al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, l’attenzione degli utenti del web è stata attirata anche da un aneddoto relativo al passato della conduttrice al timone del Grande Fratello.

Ilary Blasi

La Blasi, infatti, con grande simpatia, ha rivelato di aver vissuto quando si trovava al timone del reality anche dei momenti, durante le dirette, di difficoltà.

In particolare le sarebbe capitato un imprevisto che ha voluto condividere per la prima volta con il pubblico. “A un certo punto arriva la busta con il nome dell’eliminato, la apro e non c’era“, ha detto Ilary sorridendo.

“Il foglio era bianco. Ho pensato che mi stessero facendo uno scherzo. Mi sono chiesta: ‘Che faccio? Se dico il nome sbagliato, penseranno che è tutto truccato'”.

Alla fine, però, in un momento di pubblicità, la conduttrice se l’è cavata chiedendo dietro le quinte il nome e tornando dalla pausa per gli spot con l’esito corretto del televoto.

Il rapporto con gli ascolti tv

Parlando sempre della sua esperienza in tv, la Blasi ha spiegato anche quale sia il suo rapporto con i dati di share. La conduttrice non ha nascosto cosa ne pensi davvero degli ascolti: “Ricordo che c’è un programma in cui facemmo uno share di mer*a. Ma si era creato un bel gruppo, lo ricordo con grande piacere”, le parole sempre a BSMT.