Ilary Blasi riflette sulla sua carriera televisiva e rivela come ha reagito al flop di uno dei programmi che ha condotto.

Ospite all’ultimo episodio del podcast Passa dal BSMT condotto da Gianluca Gazzoli, Ilary Blasi si è lasciata andare ad una lunga riflessione sulla sua carriera da conduttrice televisiva. Dopo un percorso fatto di tentativi, negli anni la Blasi è riuscita a trovare la sua dimensione, arrivando a condurre programmi di grande successo.

Eppure, non tutti i programmi in cui ha lavorato hanno ottenuto buoni ascolti. Ce n’è stato uno in particolare che ha segnato la carriera di Ilary. Scopriamo che cosa ha detto la conduttrice sul flop di uno dei suoi programmi.

Ilary Blasi: il flop di Star in the Star

Durante l’intervista, la Blasi ha parlato di molti temi, dalla sua carriera televisiva alla vita privata. Tra le dichiarazioni più sorprendenti, un amaro ricordo legato agli ascolti di uno dei suoi programmi meno fortunati: Star in the Star.

Quando Gazzoli le ha chiesto del suo rapporto con i dati d’ascolto, Ilary Blasi ha ammesso senza mezzi termini: “Ricordo che c’è un programma in cui facemmo uno share di mer*a, Star in the Star“.

Ilary Blasi

Nonostante il risultato deludente, la conduttrice ha aggiunto con un sorriso che ricorda quel progetto “Con molto affetto“. Il programma, trasmesso nel 2021 su Canale 5, non ha ottenuto il successo sperato, fermandosi a un modestissimo 11% di share.

Tuttavia, Ilary ha preso questo risultato con filosofia: “Quando uno sperimenta cose nuove ci può stare” ha dichiarato.

Ilary Blasi e il percorso lontano dal mondo dello sport

Nel corso dell’intervista, Ilary ha anche raccontato del suo percorso professionale che l’ha portata a diventare una delle personalità televisive più conosciute in Italia.

Nonostante il suo matrimonio con Francesco Totti, ex capitano della Roma, la conduttrice ha rivelato di aver sempre evitato programmi legati al mondo dello sport.

“Se eri la fidanzata o la moglie di un calciatore andava di moda fare il calendario e poi le trasmissioni televisive, ma io non le ho mai volute fare” ha spiegato.

La sua capacità di adattarsi e rinnovarsi è stata una delle chiavi del suo successo. Nonostante qualche flop, la conduttrice sa che fare parte del mondo della televisione implica anche affrontare sfide e imprevisti.