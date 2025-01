Quanto guadagna Beatrice Luzzi come opinionista al Grande Fratello

Ecco quanto guadagna Beatrice Luzzi per il suo ruolo da opinionista al Grande Fratello: il suo cachet è davvero importante.

Nell’edizione del 2023/2024 del Grande Fratello, Beatrice Luzzi l’abbiamo visto nei panni di concorrente. E una concorrente qualsiasi: è infatti stata una delle inquiline della casa più spiata d’Italia più apprezzata dal pubblico. Non ha vinto ma ha chiuso il reality show al secondo posto, alle spalle solamente di Perla Vatiero. È così che per l’edizione 2024/2025 è stata scelta come una delle due opinioniste in studio affiancando Cesara Buonamici. Ma quanto guadagna Beatrice Luzzi per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello? Scopriamolo insieme.

Beatrici Luzzi: quanto guadagna al Grande Fratello come opinionista

Notizie ufficiali riguardo al cachet di Beatrice Luzzi al Grande Fratello per il suo ruolo di opinionista in studio al fianco di Cesara Buonamici non ce ne sono. Però, secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’attrice avrebbe firmato con Mediaset un contratto davvero molto ricco per essere presente in studio a ogni puntata trasmessa in diretta del reality show: il suo compenso sarebbe infatti da 15.000 euro a settimana.

Beatrice Luzzi

Il numero di puntate trasmesse in prima serata su Canale 5 a settimane del Grande Fratello è in genere due, anche se in alcune settimane è stata trasmessa una sola puntata. Facendo un rapido calcolo, se le cifre riportate da Il Messaggero dovessero essere confermate, Beatrice Luzzi per una stagione da opinionista in studio al reality show di Canale guadagnerebbe circa 400.000 euro. Davvero niente male.

Il suo cachet sarebbe inoltre superiore a quello che avrebbe percepito le opinionisti presenti in studio nelle edizioni precedenti del Grande Fratello, come Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Questo confermerebbe anche quanto Beatrice Luzzi sia apprezzata dal pubblico di Canale 5, come tra l’altro anche l’edizione da concorrente aveva dimostrato.