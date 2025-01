Carlo Conti ha annunciato i nomi dei co conduttori che lo affiancheranno durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2025.

Dopo una lunga attesa e a meno di un mese dall’inizio del Festival, Carlo Conti ha finalmente annunciato i nomi dei co conduttori di Sanremo 2025. Escluso Alessandro Cattelan, unico nome che era stato già annunciato come co conduttore della finale della kermesse, tutti i nomi fatti dal conduttore sono state una grande sorpresa. Ma scopriamo chi vedremo sul palco dell’Ariston al fianco del direttore artistico.

Sanremo 2025: i nomi dei co conduttori

Durante il Tg1 della sera, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei co conduttori che vedremo sul palco dell’Ariston dall’11 al 15 febbraio.

Carlo Conti ha annunciato che la prima serata lo vedrà sul palco da solo, a meno di un possibile coinvolgimento di due suoi amici storici, di cui non ha rivelato i nomi.

La seconda serata, invece, sarà caratterizzata dalla presenza di una donna straordinaria: la modella Bianca Balti, affiancata da Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, per un mix di eleganza e ironia.

Giovedì sarà una serata tutta al femminile con l’attrice Miriam Leone, la cantante Elettra Lamborghini e la comica Katia Follesa. Venerdì, dedicato alle cover, vedrà protagonisti Mahmood e la brillante Geppi Cucciari. Infine, il gran finale di sabato sarà affidato alla conduzione congiunta di Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

Sanremo 2025: altre soprese in arrivo

I nomi annunciati sono tanti, e alcuni erano già protagonisti di rumors, tra cui Alessia Marcuzzi, Katia Follesa e Geppi Cucciari.

Conti ha lasciato i fan del Festival con il fiato sospeso, accennando a una “sorpresa” ancora da rivelare. “Un altro nome potrebbe aggiungersi al cast, ma lo scopriremo strada facendo” ha dichiarato il conduttore.

Sanremo 2025 si preannuncia un’edizione memorabile, ricca di emozioni e grandi momenti sul palco dell’Ariston. Non resta che attendere febbraio per vivere questo spettacolo unico.