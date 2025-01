“Cambiato tutto”: Valentino Rossi racconta la nuova vita da genitore bis

Dopo Giulietta, ecco Gabriella: Valentino Rossi racconta come è cambiata la sua vita da genitore bis insieme a Francesca Sofia Novello.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono diventati da poco genitori per la seconda volta. Dopo Giulietta, ad inizio anno è arrivata anche Gabriella. Ma come sta andando la vita da papà bis per l’ex campionissimo della MotoGP? A rispondere al quesito ci ha pensato il diretto interessato intervenuto a Radio Deejay.

La vita da papà bis di Valentino Rossi

Come inevitabile che fosse, la vita da genitore è ben diversa da quella senza figli e Valentino Rossi, intervistato da Radio Deejay, non lo ha nascosto.

Con la sua solita ironia, il Dottore ha raccontato: “Mi sveglio ancora tardi? Diciamo che l’arrivo della prole ha completamente cambiato le carte in tavola“, il simpatico commento dell’ex campione delle due ruote.

Francesca Sofia Novello

Da quando è arrivata la secondogenita, la piccola Gabriella, avuta con Francesca Sofia Novello, la quotidianità di Rossi è stata totalmente stravolta, ad iniziare dall’orario della sveglia ogni giorno. “Adesso ci svegliamo prima perché bisogna portare la Giulietta a scuola”, ha spiegato Valentino.

Sui suoi “compiti”, Rossi ha detto: “Sono quello del latte la mattina. Io faccio il latte, massimo alle 7.45 bisogna svegliarsi. Per fortuna Gabriella dorme la notte, è tranquilla”.

Insomma, per il campione della MotoGP, rispetto al passato, addio alle feste e alla baldoria: ora si fa sul serio. Forse più difficile di correre sulle due ruote…

La nuova giovinezza delle nonne

Ad aiutare la coppia, fin dall’arrivo della primogenita, erano state le rispettive nonne. Proprio il Dottore aveva raccontato in una intervista dopo l’arrivo di Giulietta: “Fare il padre è un bell’impegno, ma le nonne sono impazzite per la nipotina. Abbiamo dato loro una seconda giovinezza”.

In quella circostanza, ancora galvanizzato dalla novità, Vale aveva spiegato come lui e Francesca si stessero divertendo: “Fare il genitore è una figata”.