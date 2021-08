Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul campione del mondo Valentino Rossi, dalle curiosità alla vita privata!

Nato il 16 febbraio 1979 sotto il segno zodiacale dell’Acquario, Valentino Rossi è uno dei piloti di MotoGp più famosi di sempre, nonché 9 volte campione del mondo e figlio d’arte perché anche il padre si è classificato al terzo posto nel campionato mondiale 250 nel 1979. Scopriamo di più sul grande e famoso pilota e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità legate alla sua carriera (ha annunciato il suo ritiro dalle corse nell’estate del 2021) e al suo carattere!

La vita privata di Valentino Rossi

Grazie al suo fascino e al suo 1,82 cm d’altezza, Valentino Rossi è considerato uno degli scapoli più ambiti del mondo dello sport, ma la verità è che il campione avrebbe avuto moltissime love story, tutte mantenute dietro il massimo riserbo, e soprattutto tutte giunte al capolinea.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Valentino Rossi

Nel 2002 ha avuto una relazione con Martina Stella, l’attrice di Tutti Pazzi per amore, naufragata poco dopo. Successivamente sarebbe poi stato legato ad altre showgirl come Florinda Giaime (ex conrteggiatrice di Uomini e Donne) e Arianna Matteuzzi, quest’ultima estranea al mondo dello spettacolo.

Dal 2012, poi, è stato fidanzato per 4 anni con la bellissima modella Linda Morselli. Un vero e proprio record di durata per Valentino, che ha avuto diversi flirt con svariate donne bellissime.

Durante un’intervista a Il Corriere, Valentino Rossi aveva rivelato di essere alla ricerca dell’amore con la A maiuscola e lo ha trovato grazie a Francesca Sofia Novello. Qualche settimana dopo l’annuncio del suo ritiro dalle corse, la coppia ha anche annunciato l’arrivo del primo figlio in un modo molto molto particolare. Valentino è anche soprannominato il “dottore”: ed ecco il post condiviso per la lieta novella. “Dopo una attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta: aspettiamo una bambina”.

Chi è la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello?

Classe 1994, Francesca Sofia Novello è nata ad Arese il 14 ottobre sotto il segno zodiacale della Bilancia. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico, Francesca si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza, ma la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato non sono passati inosservati.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Inizia così a posare per alcuni book fotografici e fino al 2016 è anche stata un’ombrellina per il campionato di Moto3. Ancora prima della relazione con Valentino Rossi, però, è stata conosciuta per le sue numerose collaborazioni con importanti brand come Guess e Antonio Riva.

Dove abita Valentino Rossi?

Come raccontato dallo stesso Valentino Rossi durante un’intervista a Motorcycle News, nonostante il successo e la grande fama ottenuta il pilota è tornato a vivere a Tavullia, un piccolo paesino della Marche vicino a Pesaro e Rimini e luogo in cui è nato e cresciuto.

Tavullia è tutto ciò di cui Valentino Rossi ha bisogno: qui si trovano il suo FanClub ufficiale, a pochi chilometri di distanza di trova il motor ranch che ospita la sua vr46 Acadrmy e il Marco Simoncelli World Circuit di Misano Adriatico.

Quanto guadagna Valentino Rossi? Il patrimonio

Come nel caso di altri piloti importanti, anche Valentino Rossi ha alle spalle una fama e una lunga lista di sponsorizzazioni che lo hanno portato a crescere il suo fatturato. Stando a quanto riportato da Termometro Politico, dal 2000 al 2016 Valentino Rossi è sempre rientrato nella lista dei 100 sportivi più pagati al mondo.

In particolare nel 2009 avrebbe avuto un fatturato da record con una cifra che si aggira intorno ai 31 milioni di euro. C’è poi da tenere in considerazione anche la sua società VR46 Racing Apparel che, nel 2015, avrebbe registrato un utile annuo di 2 milioni di euro con un aumento del 25% rispetto all’anno precedente.

Valentino Rossi in 7 curiosità

• Si vocifera che per scaramanzia abbia scelto di tenere sempre il numero 46 in gara, lo stesso scelto da suo padre Graziano quando gareggiava in MotoGp.

• Porta sempre con sé un porta fortuna a forma di tartaruga Ninja.

• Viene soprannominato dai tifosi “il dottore“, per via della sua grande capacità di risolvere e scoprire i problemi delle moto da lui guidate.

• Un suo grandissimo amico, nonché suo cantante preferito, è Vasco Rossi.

• È un tifoso sfegatato dell’Inter.

• Brad Pitt è un suo grande fan e ha fatto di tutto per conoscerlo alla fine di una sua gara.

• Il suo cane preferito è il bulldog, e infatti ne ha due che si chiamano Cesare e Cecilia. Ha anche due golden retriver, che sono delle vere e proprie star sul suo profilo Instagram.