“Una cosa terribile”: Maria De Filippi sbotta in studio

Momento di tensione a Uomini e Donne con Maria De Filippi che non le ha mandate a dire ad un cavaliere del trono over.

Ogni tanto anche Maria De Filippi si scalda e perde le staffe a Uomini e Donne. La Queen di Mediaset, sempre con grande eleganza, è stata protagonista di un momento particolarmente acceso negli studi del dating show con Alessio e Francesca, cavaliere e dama del trono over, coinvolti.

Maria De Filippi su Alessio e Francesca

Al centro delle recenti vicende di Uomini e Donne, trono over, nel corso dell’ultima puntata andata in onda ci sono stati Alessio e Francesca. I due, dopo aver raccontato di aver avuto una certa intimità, sembrano essersi allontanati.

Maria De Filippi

Tra le ragioni di questi sviluppi, il fatto che la dama abbia deciso di voler conoscere solo lui cosa che l’uomo ha preso facendo “dieci passi indietro”.

Le questioni tra Alessio e Francesca hanno visto i due scambiarsi diversi pareri, anche uno piuttosto articolato del cavaliere: “Ho fatto dei passi indietro, non mi fido di lei perché pensa di far star male gli altri corteggiatori interessati a lei uscendo con me. Ho tutti gli audio delle controversie che dici”, ha raccontato l’uomo.

Proprio il fatto che Alessio abbia registrato le conversazioni o comunque abbia gli audio delle dichiarazioni della dama ha portato Maria De Filippi ad intervenire: “Con tutto il rispetto, registrare gli audio è terribile, con una donna con cui sei stato. Hai una donna davanti a te che prova interesse per te, ti ama […]”.

L’intervento di Gianni e Tina

A sostegno delle parole della Queen di Mediaset, anche gli opinionisti: “Vuoi solo che le donne stiamo ferme in centro studio e non concretizzi mai nulla”, ha detto Gianni Sperti. “Questo film lo abbiamo visto e rivisto con altre donne, tu a un certo punto non ce la fai ad andare avanti, e oltre un certo punto non riesci ad andare avanti”, ha commenta invece Tina Cipollari.