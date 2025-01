Sanremo 2025, retroscena su Giorgia: cosa è successo alle prove

Grande fermento in vista del Festival di Sanremo 2025: svelato un piccolo retroscena sulle prove della cantante Giorgia…

C’è grande attesa per quello che sarà il prossimo Festival di Sanremo 2025. A Carlo Conti il compito di stupire e organizzare una kermesse musicale di alto livello. Intanto, proprio da alcuni programmi Rai, sono arrivate delle chicche in merito a quanto sta avvenendo nelle fasi di preparazione. Durante la recente puntata de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, infatti, è stato svelato un retroscena sulle prove della cantante Giorgia…

Sanremo 2025, il retroscena alle prove su Giorgia

Nel corso dell’ultima puntata de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, il maestro Enzo Campagnoli che segue alcuni degli artisti in gara ha dato delle anticipazioni su quanto accaduto alle prove. In particolare, l’uomo ha spiegato quanto successo con la cantante Giorgia e l’orchestra.

Giorgia

“Oggi ci sono stati momenti molto emozionanti, il Maestro Campagnoli, che dirige anche Tony Effe e Rocco Hunt, ha provato poco fa con Giorgia il brano ‘La cura per me'”, ha esordito l’inviato della trasmissione a ‘La Volta Buona‘ con il maestro accanto. E ancora: “L’orchestra era in piedi per lei”, ha detto.

In questo senso, Campagnoli ha confermato tutto aggiungendo: “Sì, devo dire che è stato un momento fantastico, con delirio dell’orchestra, tanta emozione, tanta vibrazione. Giorgia è davvero un’artista straordinaria, sono felice di essere al suo fianco per questa edizione del Festival di Sanremo”.

Tali dichiarazioni hanno mosso il pubblico in studio che ha sorriso per lo “spoiler” e retroscena appena udito.

i commenti su Tony Effe e Rocco Hunt

Il maestro Campagnoli, come anticipato, segue anche Tony Effe e Rocco Hunt. Sul primo si è lasciato scappare: “Ha fatto una prova straordinaria, farà un grandissimo Festival, è un artista sincero che arriva al cuore e all’anima”. Mentre sul secondo: “Sono felicissimo di lui”.