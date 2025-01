“La mia Cindy e Paola Barale”: le confessioni di Raz Degan

Protagonista sul piccolo schermo nella nuova stagione di ‘Un passo dal cielo’, Raz Degan si è raccontato a tuttotondo.

Lo abbiamo visto nella prima puntata della nuova stagione di ‘Un passo dal cielo‘ su Rai 1 e lo vedremo ancora nei prossimi episodi. Stiamo parlando di Raz Degan che proprio anche in occasione dell’esperienza nella serie è stato intervistato dal settimanale F con cui ha avuto modo di raccontarsi a 360° tra vita privata e professionale.

Raz Degan, i reality e la tv

Intervistato da F, Raz Degan ha spiegato cosa lo abbia portato a prendere parte a ‘Un passo dal cielo’ dopo aver vissuto sul piccolo schermo solamente esperienza brevi o reality: “Mi sono ritrovato nel mio personaggio. Stephen Anderssen è un uomo che ha girato il Pianeta, scalato le vette più alte e sogna di salvare il mondo studiando i ghiacciai”.

Raz Degan

“Le ultime cose che avevo fatto erano reality. Forse le esperienze più difficili di tutta la mia vita. Ma anche gratificanti perché mi hanno permesso di superare la paura di mostrarmi per quello che sono. Prima la gente mi vedeva come il bellone, il modello della pubblicità di Jägermeister, il compagno della Barale”, ha detto Degan.

La nuova compagna e il rapporto con Paola Barale

Successivamente, l’uomo ha parlato della sua vita privata e della compagna Cindy che prima veniva chiamata solo con un soprannome: “Il soprannome nasceva dal desiderio di preservare la mia vita privata. Ma ormai stiamo insieme da otto anni. Sono stato fortunato perché nella vita ho avuto relazioni bellissime, che sono durate a lungo. Ho bisogno di una compagna al mio fianco, la mia stella polare. La vera felicità è poter condividere le tue esperienze con qualcuno”. E in questo Cindy pare essere perfetta oltre a collaborare “dal punto di vista creativo a tutti i miei progetti”.

In precedenza, Degan aveva parlato anche di Paola Barale, sua famosa ex. L’uomo aveva raccontato a Francesca Fialdini nel corso del programma ‘Da noi… a ruota libera‘: “Paola sarà sempre una parte importante della mia vita: nessuno può togliermi quei ricordi. E poi, in fondo, è anche la persona che mi ha permesso di mettere le radici nel vostro Paese”.