La famiglia di Chiara Ferragni diventa sempre più numerosa: nuovi rumors sulla presunta gravidanza. Scopri i dettagli.

Tornano le voci sulla presunta gravidanza in casa Ferragni. Dopo la recente smentita di Chiara a Dagospia, arrivano nuovi rumors che rivelano che la famiglia dell’influencer presto potrebbe avere un membro in più.

Però, stavolta la presunta gravidanza non riguarderebbe l’ex moglie di Fedez, ma una delle sue sorelle. Scopriamo tutti i dettagli delle voci che stanno circolando nelle ultime ore.

Gravidanza nella famiglia Ferragni.. e non è Chiara

Nonostante negli ultimi mesi si sia spesso parlato di una presunta gravidanza di Chiara Ferragni, l’imprenditrice ha prontamente smentito il rumors.

Tuttavia, il giornalista Gabriele Parpiglia ha spostato l’attenzione su Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara, che potrebbe presto accogliere un nuovo membro in famiglia.

Valentina e Francesca Ferragni

Classe 1989, Francesca è la sorella meno esposta mediaticamente rispetto a Chiara e Valentina. Di professione odontoiatra, Francesca è sposata dal settembre 2023 con Riccardo Nicoletti, musicista e suo compagno dal 2009. La coppia è già genitore di un bambino, Edoardo, nato a giugno 2022.

Gravidanza in arrivo: in attesa di conferme

Nonostante la riservatezza che contraddistingue Francesca, il suo profilo Instagram è seguito da centinaia di migliaia di fan, curiosi di conoscere i dettagli della sua vita familiare e professionale.

Per ora né Francesca né Riccardo hanno commentato l’indiscrezione sulla possibile gravidanza. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe di un lieto evento per tutta la famiglia Ferragni, che continua a conquistare il pubblico italiano non solo con Chiara, ma anche grazie alle storie personali e professionali delle sue sorelle.

Intanto i fan restano in attesa di ulteriori notizie che potrebbero confermare o smentire il rumors diffuso da Gabriele Parpiglia. La famiglia Ferragni darà il benvenuto ad un altro bambino? Non ci resta che attendere per scoprirlo.