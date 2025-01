Dalla verità su Fedez e Bianca Santoro alla rottura Tocca-Todaro: i gossip della settimana

Tante notizie in questi giorni dal mondo della tv, dello spettacolo e dei social: scopriamo quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Sono stati giorni intensi e ricchi di notizie dal mondo dello spettacolo, della televisione e naturalmente dei social. Diversi botta e risposta tra personaggi famosi, ma anche colpi di scena in tema “amore”. Dalla verità sul Capodanno tra Fedez e Bianca Santoro, fino alla rottura tra i due volti della danza, Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 20 al 24 gennaio 2025.

I gossip della settimana: la verità tra Fedez e Bianca Santoro

Dopo alcuni rumors scaturiti a seguito delle vacanze di Capodanno vissute anche con Fedez, Bianca Luna Santoro ha voluto fare chiarezza sul rapporto tra lei e il rapper.

Fedez

La donna ha precisato di non essere la nuova fiamma di Federico e ha fornito alcune precisazioni in merito a delle dichiarazioni passate: “Non sono la nuova fiamma di Fedez e tutto questo polverone sta influenzando negativamente la mia vita privata”, ha detto, tra i vari passaggi dell’interivista a Diva e Donna, la bellissima giornalista.

Malore in diretta per Anna Falchi

Anna Falchi

Attimi di paura in diretta sulla Rai per Anna Falchi. La conduttrice, infatti, nelle fasi conclusive del programma ‘I Fatti Vostri’ si è sentita male svenendo davanti ai colleghi e a milioni di telespettatori. Per fortuna, per la donna nessuna grossa conseguenza ma solo un malessere passeggero.

Botta e risposta Magalli-Heather Parisi

Heather Parisi

Scintille a distanza tra Giancarlo Magalli e Heather Parisi. Il conduttore, infatti, aveva parlato del “brutto carattere” della soubrette che, dal canto suo, nelle ore successive aveva sganciato una bomba con uno sfogo in piena regola contro qualche “collega” non ben precisato dando l’idea di voler rispondere proprio al buon Magalli…

Uomini e Donne, la scelta di Martina

La tanto attesa scelta di Martina De Ioannon è stata, finalmente, trasmessa su Canale 5 a Uomini e Donne. La tronista ha optato per uscire dal programma con Ciro. Grande emozione da parte di tutti i presenti per le parole dette anche all’altro corteggiatore, Gianmarco.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati

Francesca Tocca

Dopo tanti rumors è arrivata anche la conferma ufficiale: Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati. A comunicarlo sono stati i diretti interessati con un messaggio condiviso sui social nel quale è stato messo in evidenza il desiderio di proseguire “da soli” i rispettivi percorsi di vita.