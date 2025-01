Heather Parisi sbotta contro un “collega”: il messaggio di fuoco

Un messaggio criptico di Heather Parisi ha avuto grande attenzione sui social. Con chi ce l’ha la nota soubrette?

Negli ultimi mesi è stata al centro di diverse questioni legate al rapporto con sua figlia. Adesso, invece, Heather Parisi torna a far parlare per un messaggio decisamente enigmatico che suona come una risposta ad alcune recenti dichiarazioni che sono arrivate nei suoi confronti. Senza fare nomi, la soubrette ha sfogato tutto il suo fastidio verso un “collega”.

Heather Parisi, lo sfogo social

In queste ore Heather Parisi ha pubblicato su Instagram un post decisamente particolare dove, di fatto, si è sfogata per alcuni commenti che le sono arrivati da parte di persone con le quali aveva avuto un precedente rapporto lavorativo.

Heather Parisi

“A quale ‘versione’ di certi miei ‘colleghi’ devo credere?“, si è domandata la donna nel suo post Instagram. “A quella che quando mi incontra dietro le quinte o a un evento privato mi riempie di complimenti e ammirazione, o a quella che davanti a una telecamera dice l’opposto per attirare attenzione su di sé e destare clamore? Semplice, a nessuna delle due. La sincerità non può mai essere a corrente alternata“.

Sebbene le parole della donna non chiamino in causa nessuno di specifico, alcuni utenti hanno ipotizzato che lo sfogo possa essere una conseguenza delle recenti affermazion in tv rese da Giancarlo Magalli…

Il “giallo” su Magalli

A ‘La Volta Buona’, infatti, Magalli aveva parlato della Parisi. Al netto dei complimenti a livello professionale, ben diverse erano state le dichiarazioni in tema caratteriale.

“Ho lavorato un anno con Heather Parisi e posso dire che è dura lavorare con lei, ha un brutto carattere nelle relazioni. Ma va detto anche che non ci sono molte persone che ballano meglio di lei”, aveva commentato l’uomo che potrebbe, appunto, essere stato il destinatario dei commenti della Parisi.