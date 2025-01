“Mi ha dato 50mila euro”: la rivelazione di Fabrizio Corona

Torna a parlare l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e lo fa una delle storie più famose: il presunto flirt tra Francesco Totti e Flavia Vento.

Nuove rivelazioni di Fabrizio Corona che è tornato a parlare di una delle storie, vere o presunte tali, da lui raccontate in passato e che ancora oggi fanno molto parlare: quella tra Francesco Totti e Flavia Vento. Il paparazzo ha svelato, in una prima anticipazione sul proprio profilo Instagram, alcuni dettagli relativi proprio a quella vicenda.

Fabrizio Corona e i soldi di Totti

Nel post condiviso su Instagram sul proprio profilo, Fabrizio Corona ha suonato la carica tornando a fare delle rivelazioni importanti in merito alla presunta relazione che ci sarebbe stata, ormai tantissimi anni fa, tra Francesco Totti e Flavia Vento.

“Prima del matrimonio vengo a sapere che Totti si è sco**to Flavia Vento, perché me lo racconta lei che aveva le foto e vado a un giornale e do la notizia”, ha esordito l’ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona

Successivamente, però, ecco la presunta mossa di Totti tramite il fratello: “Ma Totti mi diede 50.000 euro in una busta di mortadella. È arrivato il fratello, una busta di mortazza. ‘Tieni Fabri, non far uscire la notizia’. Me la diede accanto a Costanzo, pace all’anima sua”, ha raccontato ancora Corona nel filmato pubblicato dove risulta esserci solo un’anticipazione di tutta la sua versione dei fatti.

Le ultime parole della Vento sulla vicenda

Sulla vicenda, tra le ultime dichiarazioni uscite, ci sono senza dubbio quelle di Flavia Vento che in una intervista a Belve aveva spiegato di non doversi scusare con nessuno per quanto accaduto con Totti. “Non lo sapevo che era incinta. Lo sapeva forse il signor Totti”, aveva proseguito. “Non ne voglio più parlare. Dopo tutto quello che sta succedendo ora, la mia intervista è l’ultimo dei problemi penso”.