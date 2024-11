Flavia Vento: “Tornassi indietro rimarrei vergine. Totti-Blasi? Non devo chiedere scusa”

Tempo di confessioni per Flavia Vento che è stata intervistata a Belve da Francesca Fagnani. Non solo Totti-Blasi nelle sue parole…

Ospite di Belve con Francesca Fagnani, Flavia Vento è tornata a parlare di diversi argomenti tra cui quello legato alla famosa notte di passione con Francesco Totti che risale, oramai, a tantissimi anni fa. Non solo. La soubrette ha raccontato anche una sorta di rimpianto che la vorrebbe ora essere in grado di tornare indietro per restare vergine…

Flavia Vento a Belve: il flirt con Francesco Totti

Intervenuta a Belve, Flavia Vento è stata stuzzicata sulla famosa “notte di passione” avuta in passato con Francesco Totti. Messa in mezzo dalla conduttrice Fagnani, la soubrette ha spiegato: “Io non mi devo scusare con nessuno!“, le sue parole verso la Blasi, all’epoca dei fatti compagna dell’ex calciatore della Roma.

La Vento ha tenuto poi a precisare ancora sull’argomento: “Non lo sapevo che era incinta. Lo sapeva forse il signor Totti”. Ecco perché, oggi, di questo tema si è anche stufata di parlarne: Non ne voglio più parlare. Dopo tutto quello che sta succedendo ora, la mia intervista è l’ultimo dei problemi penso”, ha aggiunto facendo riferimento anche al divorzio tra i due e le rispettive nuove relazioni con annessi presunti tradimenti.

“Rimarrei vergine”

Siparietto di ben diverso livello, invece, quello in riferimento alla nuova “Flavia”. “Se sono diventata Buddha? Sì, raggiungi degli stati di illuminazione quando capisci anche che non hai bisogno di fare sesso. Come Maria”, ha detto.

E ancora sul tema e sul paragone, decisamente azzardato con Maria: “No, io non mi posso paragonare, ma molte Sante hanno fatto questo percorso di spiritualità”.

Parlando proprio di rapporti intimi: “Perché il sesso può essere molto satanico. Io tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno. Rimarrei vergine. Sarebbe un grande sogno per me”, ha concluso la Vento.