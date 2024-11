“Non voglio tornare alla vita di prima”: lacrime e sfogo ad Amici

Momento di grande tensione nella scuola di Amici con un allievo che dopo essere finito in sfida si è sfogato con i compagni.

Iniziano i momenti complicati nella scuola di Amici dove gli allievi sono chiamati a mostrare veramente quello che valgono. In questo senso, dopo l’ultima gara tra i cantanti, Vybes è arrivato ultimo per quanto concerne le cover ed è finito automaticamente in sfida con la maglia rossa. Una situazione a cui il giovane non ha reagito bene.

Amici, lo sfogo di Vybes

Dopo l’ultima puntata domenicale di Amici, nel daytime è stato dato spazio a reazioni e commenti. Una delle clip andate in onda ha mostrato il momento difficile di Vybes.

Il cantante è arrivato ultimo nella gara cover ed è finito in sfida con la maglia rossa…

Il ragazzo non ha accettato bene tale situazione e si è sfogato con i compagni con tanto di lacrime: “Non voglio tornare alla vita di prima“, ha detto Vybes. “Io più di così non posso fare. Questo sono io”, ha aggiunto il ragazzo in lacrime parlando con Trigno, Ilan e Diego.

Le maglie sospese

Altri momenti di tensione si sono vissuti anche con i ballerini, in particolare quelli della Celentano. La maestra, infatti, aveva sospeso alcune maglie per motivi legati allo studio della teoria della danza. In questo senso Chiara ha ripreso la sua maglia mentre Daniele no.

Proprio il ragazzo si è poi confrontato con la sua insegnante che ha provato a spiegargli in che modo riuscire a studiare meglio e applicarsi. “Io la maglia non te la posso ridare ora. Ma tu impari molto velocemente le coreografie. Questo vuole dire che il problema non è nel memorizzare, ma nel metodo”. Staremo a vedere se Daniele riuscirà ad andare avanti nella scuola e a riprendersi la maglia.