“Ma non me lo dite?”: incidente in diretta social per Sonia Bruganelli

Piccolo incidente in diretta social per Sonia Bruganelli che ha dato vita ad un siparietto divertente con i seguaci.

Chiacchieratissima e discussa a Ballando con le Stelle per le sue prestazioni nella danza e non solo, Sonia Bruganelli è stata protagonista nelle ultime ore anche di una diretta social con i fan durante la quale si è verificato un piccolo incidente. Questione di filtri, messi e… poi tolti. Ecco cosa è successo all’ex moglie di Paolo Bonolis.

Incidente in diretta social per Sonia Bruganelli

Sebbene a Ballando con le Stelle non sia risultata, almeno nelle prime puntate, molto simpatica al pubblico (e alla giuria), Sonia Bruganelli ha dato vita in queste ore ad un simpatico siparietto social con i fan.

Durante una diretta Instagram, infatti, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha per sbaglio rimosso il filtro che stava utilizzando e si è fatta quindi vedere senza trucco e con qualche segno della stanchezza di troppo…

Sonia Bruganelli

“Sono stanchissima e non sono truccata, si vedono di più le rughe”, ha detto durante la diretta Instagram di cui ha poi pubblicato un estratto in un post. “Io volevo mettere un filtro in cui si vedono meno”, ha spiegato.

Peccato che il risultato ottenuto, poi, sia stato un errore davvero bizzarro: Sonia, infatti, ha tolto del tutto il filtro mostrandosi al naturale.

Le reazioni

Dopo qualche secondo dall’aver tolto il filtro Instagram, la Bruganelli se ne è accorta e scherzando con chi era presente alla diretta ha detto: “Ma ho tolto il filtro? Non me lo dite? Mannaggia”. La gag, però, ormai è già andata in scena con tantissimi utenti che hanno ironizzato ma anche sottolineato come, al netto dell’evidente stanchezza sul volto, la Bruganelli fosse comunque molto bella. “Dai Sonia, con quegli occhi puoi togliere ogni filtro, tranquilla”, “Ma sei sei sempre bellissima, anche senza filtro sei perfetta”, ha commentato qualcuno.