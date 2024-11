Rita Dalla Chiesa contro la giuria di Ballando: “Manipolatrice e violenta”

Duro commento di Rita Dalla Chiesa a proposito della giuria di Ballando con le Stelle, criticata per alcuni atteggiamenti.

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle è stata piuttosto movimentata e ha fatto eco alle precedenti messe in onda del programma dove concorrenti e giuria si sono trovati a scontrarsi su vari argomenti. Proprio le prese di posizione dei giudici hanno turbato, evidentemente, anche spettatori illustri come Rita Dalla Chiesa che sui social ha tuonato contro i vari Zazzaroni, Lucarelli, Canino, Smith e Mariotto.

Rita Dalla Chiesa contro la giuria di Ballando con le Stelle

Il noto volto tv Rita Dalla Chiesa ha optato per intervenire sui social in difesa dei concorrenti e attaccando senza mezzi termini la giuria di Ballando con le Stelle colpevole, secondo la sua opinione, di essere troppo violenta con i concorrenti.

Ballando Con Le Stelle

Commentando un post Instagram del figlio di Sonia Bruganelli, Davide Bonolis, la Dalla Chiesa ha detto: “Quanta cattiveria, quanto acidume, quanto poco sapete della vita e dei dolori di questa donna. Non azzardatevi a toccare figli e famiglie, nei vostri commenti. Nessuno viene a giudicare quello che succede in casa vostra. Soprattutto nessuno va a mettere il naso in casa Lucarelli. Mai vista una giuria cosi’ manipolatrice e inutilmente violenta. Ogni parola una pietra. Peccato, quest’anno il cast è davvero di livello”.

Il commento su Stefano De Martino

Non è la prima volta che la Dalla Chiesa si trova a commentare alcuni programmi televisivi e alcuni personaggi del piccolo schermo. In particolare, in passato, l’ex Forum aveva parlato di Stefano De Martino e la sua avventura ad Affari Tuoi mettendo in evidenza una sorta di nostalgia di Amadeus, apprezzando maggiormente, quindi, il più esperto conduttore.

Staremo a vedere quale sarà il prossimo commento della donna e se ci saranno delle repliche dalle persone chiamate in causa.