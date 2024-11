Qualche critica a Stefano De Martino per la sua esperienza da conduttore ad Affari Tuoi: arriva lo strano messaggio di Rita Dalla Chiesa.

Indiscusso protagonista dei palinsesti televisivi di questa nuova stagione sul piccolo schermo c’è sicuramente Stefano De Martino. Il presentatore sta avendo grande successo con Affari Tuoi su Rai 1 anche se non è immune da qualche critica. Curiosamente, in queste ore, è spuntato un particolare messaggio di Rita Dalla Chiesa.

Stefano De Martino e il messaggio di Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa

Sempre soggetto all’attenzione dei media, in queste ore Stefano De Martino ha ricevuto un commento piuttosto particolare da Giuseppe Candela che su X, ex Twitter, in un post ha scritto: “Battute sul lato b, muscoli e sedere in mostra, Siffredi che parla di lui come erede, gli stacchetti a centro studio. Attenzione alla sindrome del velino e del villaggio vacanze. Un conduttore di Rai 1 deve avere stile e spalle larghe, non in senso letterale”.

Come se non fosse stato abbastanza, a queste parole è arrivata l’aggiunto di un volto noto, Rita Dalla Chiesa. La donna, senza esitare, ha sottolineato: “Nostalgia di Amadeus“. Messaggio chiaro e diretto su come la pensi sul conduttore.

Battute sul lato b, muscoli e sedere in mostra, Siffredi che parla di lui come erede, gli stacchetti a centro studio. Attenzione alla sindrome del velino e del villaggio vacanze. Un conduttore di Rai1 deve avere stile e spalle larghe, non in senso letterale. #affarituoi — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 4, 2024

Il successo di Affari Tuoi

Ad ogni modo, De Martino sta dando le sue risposte sul campo, ovvero al timone della trasmissione Affari Tuoi che sta facendo registrare su Rai 1 ascolti importanti e da record. L’ex volto di Amici, infatti, pare aver conquistato in breve tempo il pubblico della prima rete della tv di Stato che lo sta sostenendo nella fascia serale subito dopo il telegiornale e gli sta consentendo di stracciare, quasi sempre, la concorrenza delle altre reti, in particolare Mediaset.

Per il presentatore, poi, nel 2025 dovrebbe essere tempo di tornare con ‘Stasera tutto è possibile’ anche se al momento non sono trapelate informazioni e dettagli su tempistiche e orari.