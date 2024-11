Chiofalo svela tutto: “Chi ha pagato i miei interventi di chirurgia estetica”

Tutta la verità di Francesco Chiofalo sui tanti interventi di chirurgia estetica fatti fin qui. Ecco chi ha pagato le sue operazioni.

Dopo aver annunciato al suo pubblico di aver speso circa 100 mila euro per i vari interventi di chirurgia estetica, Francesco Chiofalo ha vuotato il sacco ammettendo che, in realtà, le operazione non siano state del tutto a suo carico. Parlando a Pomeriggio 5, nel salotto di Myrta Merlino, il ragazzo, ex volto di Uomini e Donne ma anche di Temptation Island e La Pupa e il Secchione, ha raccontato la sua verità.

Francesco Chiofalo e gli interventi estetici: chi li ha pagati

Francesco Chiofalo

“Sono vittima di un sistema sbagliato che parte dal mondo della moda”, ha detto Chiofalo. “Io facevo il fotomodello e quindi è importante il primo piano. Quando scattavo io, non c’era Photoshop. Adesso si modificano, ma allora dovevi avere dei parametri del viso perfetti per davvero”. Quindi la rivelazione: “Erano le stesse agenzie che ci pagavano gli interventi. Quando leggete 100 mila euro di interventi, non è che li ho pagati io. Era la mia agenzia di moda che mi diceva: ‘Guarda, dobbiamo rifare i denti'”, ha svelato a Pomeriggio 5 il giovane.

L’allungamento delle gambe

In precedenza Chiofalo aveva parlato anche di quello che potrebbe diventare il suo prossimo intervento estetico, quello per l’allungamento delle gambe. Il ragazzo, infatti, a Le Iene, in uno speciale dedicato appunto alla chirurgia estetica, aveva svelato di essere piuttosto propenso a questa novità per allungare gli arti inferiori ma di essere bloccato dal fatto che, in Italia, tale operazione sia vietata. “Sai perché non la faccio, perché non si può nell’Unione Europea. Ragazzi, vi prego, non autorizzatela”, aveva detto in un mix di serietà e ironia. Staremo a vedere se Francesco davvero procederà con tale intervento oppure porrà un limite alla questione.