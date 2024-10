Francesco Chiofalo e i ritocchi estetici: ecco la cifra folle che ha speso

Il rapporto con la chirurgia estetica e l’importante somma di denaro spesa negli anni: Francesco Chiofalo esce allo scoperto.

L’ultima operazione effettuata è quella del cambio colore degli occhi, ma per Francesco Chiofalo il ricorso alla chirurgia estetica non è certo una novità. Anzi. A parlarne a Le Iene è stato lo stesso ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island che ha confessato quali interventi abbia fatto nella sua vita e anche quanto abbia speso…

Francesco Chiofalo e gli interventi estetici effettuati

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci

Protagonista di un interessante servizio de Le Iene e di una bella intervista, Francesco Chiofalo ha raccontato il suo rapporto con la chirurgia estetica. Il ragazzo ha svelato di essersi sottoposto a svariati interventi di diverso tipo e di aver speso una somma di denaro davvero importante.

L’ex volto di UeD e Temptation Island ha spiegato di aver fatto interventi per “la barba, i denti, il naso, le labbra” ma anche di aver “fatto varie punture sul viso, poi ho fatto la riduzione dell’orecchio”.

L’ultima operazione è stata quella per il cambio colore degli occhi: “Poi mi sono alzato una mattina e ho detto: ‘Voglio gli occhi di un Husky’, hai presente la razza di cani? Volevo proprio questo, sembrare un ‘visitors’”. Proprio sull’ultimo intervento di cheratopigmentazione: “Lo sconsiglierei perché non è una passeggiata”.

Chiofalo ha aggiunto anche di aver speso una cifra elevatissima per tutte le operazioni estetiche: “Ho speso più di 100.000 euro in chirurgia estetica”.

L’intervengo alle gambe: “Mi sta tormentando”

Nonostante tutto, pare che il ragazzo non sia ancora contento: “Mi dicono che devo andare dallo psicologo, ma ci vado da tre anni, ne ho cambiati 10. Mi rendo conto che sto fuori di testa. Pure questa cosa dell’altezza mi sta tormentando, prima o poi andrò a farla”, ha aggiunto sull’intervento che potrebbe dargli qualche cm in più con l’allungamento delle gambe. “Sai perché non la faccio, perché non si può nell’Unione Europea. Ragazzi, vi prego, non autorizzatela”, ha detto ancora Chiofalo.