Enzo Miccio: “Mi sono fatto un sacco di nemici”. Tutta “colpa” di… Simona Ventura

Il retroscena svelato da Enzo Miccio e che riguarda le recenti nozze della nota conduttrice Simona Ventura con Giovanni Terzi.

Curioso retroscena legato al recente matrimonio avvenuto in estate tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. A svelarlo è stato Enzo Miccio a ‘Che Tempo Che Fa’. L’uomo ha organizzato per filo e per segno il giorno delle nozze della famosa coppia e non ha fatto mancare nel suo racconto alcuni dettagli che lo vedono protagonista in prima persona.

Enzo Miccio e i “nemici” dopo le nozze della Ventura

Simona Ventura e Giovanni Terzi

Intervenuto nel corso dell’ultima puntata andata in onda di ‘Che Tempo Che Fa’ durante il momento dedicato al “Tavolo”, Enzo Miccio ha parlato del matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Il famoso wedding planner si è occupato dell’organizzazione delle nozze e di tutto quello che concerneva appunto la giornata dei due volti noti. Un impegno importante che lo ha gratificato ma che gli ha portato anche tanti “nemici”.

Miccio ha spiegato: “Io mi sono fatto un sacco di nemici per questo matrimonio perché tutti chiamavano me perché non gli arrivava l’invito e mi dicevano: ‘Ma io non ci sono?’. E io mentivo, dicendo che c’erano anche se non erano sulla lista degli invitati”, ha raccontato l’esperto organizzatore di matrimoni.

Caos inviti: il confronto Malgioglio-Ventura

Sul tema inviti, va detto, si era parlato già in precedenza con Cristiano Malgioglio che aveva manifestato il proprio disappunto per non essere stato invitato. Anche nell’ultima puntata di ‘Che Tempo Che Fa‘, il paroliere con la Ventura presente ha ribadito il concetto sottolineando di esserci rimasto molto male. “Beh Simona non mi ha invitato, ma non capisco… Ci sono rimasto molto male”.

Staremo a vedere se ci saranno altri vip che vorranno dire la loro a proposito di un invito mai arrivato e quindi se vorranno manifestare alla coppia Ventura-Terzi il proprio disappunto come fatto da Malgioglio.