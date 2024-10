Eleonora Giorgi compie gli anni: la dedica speciale di Clizia Incorvaia

Un rapporto speciale quello che lega Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia: l’ennesima conferma nella dedica per il compleanno dell’attrice.

Si sta godendo il tempo che la vita le sta ancora dando e anche per questo Eleonora Giorgi non intende piangersi addosso, specie nel giorno del suo compleanno. L’attrice festeggia oggi 71 anni e sui social la moglie di suo figlio, Clizia Incorvaia, ha deciso di dedicarle uno splendido pensiero che ha commosso tutto il web.

Eleonora Giorgi, la dedica di Clizia Incorvaia per il compleanno

Che il legame tra la Incorvaia e la Giorgi fosse importante lo si sapeva e lo si era capito dalle parole più volte ribadite delle dirette interessate. Ulteriore conferma è arrivata dalla dedica che la moglie di Paolo Ciavarro ha fatto alla suocera con tanto di scatti molto dolci e teneri. “Ho la fortuna di avere accanto una DONNA SPECIALE che con il suo sorriso candido e determinazione mi sta insegnando che la VITA va osannata e vissuta intensamente ogni giorno”.

Sono state queste le parole di Clizia verso l’attrice che, come noto, sta battagliando contro un terribile male. Frasi che hanno trovato anche l’appoggio di tantissimi seguaci dell’influencer che le hanno fatto eco sottolineando il carattere e la forza della Giorgi definita da tutti come “guerriera”.

Come sta l’attrice: le condizioni

La Giorgi non ha mai nascosto nulla della sua battaglia contro il cancro e da poco aveva parlato delle sue condizioni di salute. Nel corso di una intervista a Di Più Tv, l’attrice aveva ammesso: “Una clinica americana ha trovato una via d’accesso per questo tumore, ma non funziona con tutti. Mi hanno spiegato che c’è il 14% di possibilità. Adesso i miei campioni sono stati inviati negli Stati Uniti e vedremo”. La donna aveva anche raccontato che ormai le cure le “tolgono sempre più energie”.