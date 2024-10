Dopo l’operazione per l’asportazione del tumore, Bianca Balti ha iniziato le cure e può contare sull’appoggio del nuovo fidanzato.

Un momento molto complicato quello che sta vivendo Bianca Balti. La modella aveva aggiornato tutti i suoi fan relativamente alla scoperta di un tumore ovarico e successivamente aveva raccontato di essere stata operata per la sua asportazione. Ora, l’inizio della terapia che si annuncia complessa. Al suo fianco, però, il nuovo fidanzato che finalmente è apparso anche in foto sui social.

Bianca Balti affronta la malattia con il nuovo fidanzato

Attraverso un post su Instagram, la Balti ha deciso di condividere alcuni degli ultimi momenti vissuti che la vedono protagonista della sua battaglia personale con la malattia.

A darle una carica in più il suo fidanzato che, finalmente, è apparso anche in foto. La modella, infatti, ha condiviso alcuni scatti dove affronta le sue giornate in compagnia del suo uomo che bacia con grande passione. “Il lato positivo parte 3”, le sue parole nella didascalia del contenuto. E ancora: “L’amore guarisce”, ha proseguito con un chiaro riferimento al periodo che sta affrontando e che riguarda l’inizio della terapia.

I dubbi sulla dolce metà

A far parlare dei contenuti condivisi dalla Balti, va detto, anche il suo nuovo fidanzato. Infatti, solamente poche settimane fa, la modella sembrava essere fidanzata con Helly Nahmad. Peccato che secondo alcuni, l’uomo nelle foto, che va detto non si vede benissimo, non sarebbe lui ma un altro.

Secondo i meglio informati, infatti, l’uomo accanto alla modella e intento a baciarsi con lei sarebbe Alessandro Cutrera, pilota Ferrari Challenge. Al momento non ci sono conferme riguardo questa ipotesi ma sono stati in tanti a porsi il dubbio vista anche la somiglianza. Staremo a vedere se l’aggiunta di possibili tag o le parole della modella potranno fare chiarezza in merito.