Stefano De Martino, “pausa” da Affari Tuoi: viaggio in compagnia per il conduttore

Momento di relax per Stefano De Martino che ha deciso di partire per un weekend di riposo dalle vicende lavorative. Ecco chi c’è con lui.

Uno stop necessario per ricaricare le batterie e riprendere al massimo tutti gli impegni di lavoro. Stefano De Martino si è preso una “pausa” da Affari Tuoi e non solo ed è volato in compagnia a Londra. Il presentatore ha scelto la città inglese per riposare e accanto a lui ecco il figlio, Santiago, con il quale ha trascorso le ultime 48 ore.

Stefano De Martino, il viaggio relax a Londra

Stefano De Martino

Non è certo un segreto che Stefano De Martino e il figlio Santiago amino viaggiare insieme e nel fine settimana appena trascorso, i due hanno deciso di partire per Londra insieme. Padre e ragazzo avevano già visitato la capitale inglese qualche tempo fa ma a quanto pare hanno confermato il “debole” per la location.

Attraverso una serie di stories Instagram e anche alcuni post, il presentatore ha fatto vedere le 48 ore di relax che ha deciso di trascorrere in compagnia del ragazzino, figlio anche di Belen Rodriguez. I due si sono mostrati in alcuni contenuti in modo molto felice con attimi di spensieratezza. Stefano ha staccato dal lavoro e da Affari Tuoi, Santiago, invece, si è goduto il weekend senza scuola.

L’obiettivo del viaggio

il rapporto tra De Martino e il giovane Santiago è speciale e il motivo del viaggio è tanto semplice quanto importante. “Creando ricordi”, ha scritto il presentatore a corredo di un post Instagram che riguarda appunto la due giorni londinese.

Insomma, il genitore ha l’obiettivo di creare momenti indimenticabili con suo figlio e ha intenzione di non perdere nessuna occasione per farlo. “Complimenti sei una persona meravigliosa e un papà straordinario!!! Il Signore ti ricolmi di ogni gioia”, si legge in un commento. “Lodevole, ammirevole e meraviglioso il tempo che un padre riesce condividere con il proprio figlio, nn è da tutti, molti potendolo fare, preferiscono condividerlo con altre persone. Bravo Stefano”, ha scritto invece un altro utente ammirando il conduttore.