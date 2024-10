Thomas Raggi dei Maneskin presenta ufficialmente la sua fidanzata al red carpet della Festa del Cinema di Roma.

Thomas Raggi, il chitarrista della band rock italiana Måneskin, ha rivelato nuovi dettagli della sua vita privata. Il giovane artista ha partecipato, insieme alla fidanzata Lavinia Albrizio, alla Festa del Cinema di Roma, dove hanno sfilato sul red carpet in occasione della premiere del film “Fino alla fine” di Gabriele Muccino. Questo evento ha segnato il primo debutto ufficiale della coppia in pubblico, suscitando l’interesse dei fan e dei media. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’evento.

Thomas Raggi e Lavinia Albrizio: un amore riservato

Da circa tre anni, Thomas Raggi e Lavinia Albrizio condividono una relazione, ma sono sempre stati molto riservati riguardo alla loro vita privata.

Fino a oggi, il chitarrista e la sua compagna avevano evitato di esporsi troppo, mantenendo un profilo basso.

Lavinia, bolognese classe 1989, è una presenza costante accanto a Raggi, nonostante la mancanza di informazioni dettagliate sulla loro storia. I rumor sulla loro relazione sono iniziati a circolare già nel 2022 durante il Festival di Sanremo, quando il nome di Lavinia era stato associato a quello di Thomas.

Qui il video del red carpet della Festa del Cinema di Roma.

Il futuro di Thomas Raggi e dei Maneskin

La partecipazione al red carpet è stato un momento molto importante per la coppia. Mentre i Maneskin sono attualmente in una pausa dalle loro attività di band, i membri Damiano David e Victoria De Angelis stanno portando avanti progetti solisti.

La presenza di Lavinia Albrizio accanto a lui in questo contesto ufficiale segna un momento importante, non solo per loro, ma anche per i fan, che ora possono vedere la coppia in un’ottica nuova.

Con il rilascio di nuovi singoli da parte di Damiano David e il continuo successo dei Maneskin, i riflettori sono sempre puntati sulla band.

Tuttavia, il debutto di Thomas Raggi con Lavinia Albrizio sulla passerella di Roma ha dimostrato che, oltre alla musica, c’è anche spazio per l’amore e la vita privata.