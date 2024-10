Mara Venier, strano messaggio post compleanno: “Tante emozioni e malinconie”

Dopo aver festeggiato il proprio compleanno, Mara Venier ha voluto fare una sorta di “bilancio” della giornata. Le parole.

Una giornata in compagnia della famiglia per festeggiare il suo compleanno. Mara Venier non ha nascosto le tante emozioni vissute nelle ultime ore e dopo aver mostrato qualche contenuto social su Instagram ha scelto di fare una sorta di “bilancio” di quanto accaduto domenica, giorno in cui appunto ha compiuto gli anni.

Mara Venier, il messaggio post compleanno

Mara Venier

La conduttrice ha fatto vedere sui social alcuni dei momenti più importanti vissuti nel giorno del suo compleanno e, a fine giornata, ha condiviso su Instagram un post con un video accompagnato da una didascalia particolare.

La Venier ha scritto: “La fine di una giornata intensa… tante emozioni e malinconie… “, le sue parole. Il messaggio è poi andato avanti: “Ma quando ci sono i miei nipoti, i miei figli, i miei amici che mi vogliono bene… la malinconia se ne va. Grazie a tutti, ho finito adesso di rispondere a tutti i messaggi (tantissimi!!) che mi avete mandato. Questa è la mia vita! Buona notte”. La Zia della tv ha festeggiato dopo aver condotto Domenica In tornando a casa dove ad attenderla c’erano i suoi figli, i nipoti, il marito Nicola Carraro e gli amici di sempre come per esempio Lino Banfi, Ferzan Ozpetek e Alberto Matano.

Gli auguri alla Zia della tv

Le parole della presentatrice hanno raccolto tantissimi commenti e una vera e propria ondata d’affetto oltre che tantissimi altri auguri che si sono aggiunti a quello che era stato un post precedente della festeggiata nella quale lei stessa si era mostrata insieme alla torta di compleanno con annesse candeline.

La Venier ha ricevuto moltissimi messaggi, in primis dal marito che le ha scritto: “Auguroni mio amor”. Ma anche tanti altri commenti da parte di amici e colleghi. Tra i vari che si possono leggere su Instagram sono presenti quelli di Elisabetta Gregoraci e Pamela Prati, ma anche Francesco Arca e Elena Sofia Ricci.