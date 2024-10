Andreas Muller e la Peparini a La Talpa: “Insultateci perché genitori che lavorano”

La provocazione di Andreas Muller dopo l’annuncio del cast de La Talpa che lo vede protagonista con Veronica Peparini.

Spesso criticati per essere stati troppo in tv durante la dolce attesa delle loro figliolette, adesso Andreas Muller e Veronica Peparini passano al contrattacco. In che modo? Per prevenire eventuali insulti o altro, il ballerino ha scelto di “provocare” e anticipare tutti sfidando gli haters dopo che lui e la sua dolce metà sono stati scelti per far parte del cast de La Talpa.

Andreas Muller provoca gli haters

Veronica Peparini

Nelle scorse ore è diventato noto il cast de La Talpa. Andreas Muller e Veronica Peparini fanno parte dei concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione de reality che comincerà a fine mese – il 29 ottobre – e verrà trasmessa su Canale 5. I due neo genitori stanno quindi per partire per una nuova avventura e questo non li rende immuni da critiche, per altro già vissute anche in passato quando mancava ancora l’ufficialità della loro partecipazione.

Adesso, invece, tutto è diventato realtà e per questo il ballerino ha provato ad anticipare gli haters con una provocazione. L’ex concorrente di Amici ha scritto in alcune stories su Instagram: “Mi raccomando, belli carichi per sostenerci! Ma anche belli carichi per iniziare a insultarci perché: ‘Oh mio Dio, Andreas e Veronica vanno a lavorare anziché stare a casa con le loro figlie!‘”. Staremo a vedere se questa frase porterà i frutti sperati o peggiorerà la situazione.

Il cast

La Talpa sarà presentata da Diletta Leotta e il suo cast sarà formato da dieci concorrenti che parteciperanno al reality tanto atteso. Ecco tutti i nomi: Andrea Preti, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Marco Melandri, Alessandro Egger, Gilles Rocca, e infine la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller, che parteciperanno insieme ma come un unico concorrente.