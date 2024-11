Ritorno in televisione dopo diverso tempo per Luisa Corna che ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata e professionale.

Ospite de ‘La Volta Buona’, nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1, riecco apparire Luisa Corna che dopo tanto tempo ha fatto ritorno sul piccolo schermo da cui mancava da un lungo periodo. La famosa artista ha spiegato a cosa si sia dedicata e ha rivelato anche alcuni dettagli privati relativi alle nozze avvenute un anno fa con il suo Stefano Giovino.

Luisa Corna, il matrimonio e la famiglia

Luisa Corna

Intervenuta a ‘La Volta Buona‘, la Corna ha subito raccontato qualcosa di più delle sue recenti nozze con Giovino. In primis la canzone del cuore ovvero ‘Cuore e Vento’ dei Modà’ che la donna ha spiegato essere “il brano mio e di mio marito, perché ci siamo conosciuti nel 2014, c’era questa canzone, l’ascoltavamo perché piaceva a entrambi ed è diventato il nostro brano, tant’è che anche al matrimonio mia sorella ce l’ha cantata al taglio della torta”.

Sulle nozze e il primo anno da coniugi poi: “Tutto bene. Prima già vivevamo insieme. Va benissimo, lo consigliavo di sposarsi, lo consiglio ancora. Ogni tanto le discussioni ci sono, devo dire che in linea di massima andiamo abbastanza d’accordo, riusciamo sempre, anche se discutiamo un pochino, a ritrovarci subito con leggerezza”, ha detto la Corna sottolineando come dopo le discussioni arrivi la pace che permette di riavvicinarsi.

“Sparita dalla tv perché…”

Sebbene non sia stato trattato come argomento principale, l’assenza della Corna in tv negli ultimi tempi è stato affrontato in una passata intervista a Il Tirreno. La donna ha spiegato di aver dato priorità nella sua vita ad altro rispetto al piccolo schermo: “Ho mandato avanti le mie priorità: famiglia e musica. Amo la privacy e ho cercato di star fuori dai gossip: tutto dipende da come ti poni”.