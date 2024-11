Amici, il crollo dell’allievo: “Mi gelo quando sono sul palco”

Momento di grande emozione per un allievo della scuola di Amici che ha provato ad aprirsi grazie anche all’aiuto di Maria De Filippi.

La scuola di Amici procede tra compiti, lezioni e cambiamenti, anche personali. La conferma è arrivata nel corso dell’ultimo daytime andato in onda su Canale 5 con uno degli allievi, Ilan, che ha sfogato le proprie emozioni anche aiutato dalla presenza, in collegamento, di Maria De Filippi che lo ha invitato ad aprirsi di più.

Amici, lo sfogo di Ilan con Maria De Filippi

Come anticipato, nel corso dell’ultimo daytime di Amici, è stato tempo di vedere, oltre ad una bella sfida di squadra tra ballerini, anche il grande crollo emotivo di Ilan. Il ragazzo, infatti, anche sollecitato da Maria De Filippi, ha provato a spiegare le sue difficoltà nel mostrare le proprie emozioni.

“Io riesco ad aiutarmi aiutando gli altri. Se inizio a parlare a me stesso non ho un bel dialogo interiore”, ha esordito il cantante. “Non sono amico mio quanto lo sono degli altri. Quello che dici è vero: devo essere più dalla mia parte… ma è difficile perché non mi viene naturale”.

Maria De Filippi

“Mi gelo sul palco”

Alle parole di Ilan ha fatto seguito una semplice domanda di Maria De Filippi: “Perché scegli di scrivere e cantare?”. Quesito che ha dato modo al ragazzo di aprirsi, finalmente, molto più di quanto avesse fatto fino ad ora.

“Perché attraverso le canzoni sento che riesco a tirare fuori le emozioni che non ho mai tirato fuori. Io ho sempre frenato molto le mie emozioni perché, per tanto tempo, facevano male. Io mi sono abituato a non sentirle e quando vado su quel palco sono tanto emozionato. Sembra come se il mio cervello mi dicesse ‘ok questa cosa può farti del male, fermati’ e io mi gelo. Proprio quando dovrei aprire il rubinetto”.