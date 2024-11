Beatrice Luzzi, scontro con Cesara Buonamici: cosa è successo

Ancora tensione tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, attuali opinioniste del Grande Fratello. Ecco cosa è successo tra le due.

Non si erano risparmiate lo scorso anno al GF quando una faceva la concorrente e l’altra, invece, l’opinionista. Il registro non sembra cambiato neppure adesso che sia Beatrice Luzzi che Cesara Buonamici occupano la stessa poltrona nello studio del reality show. Nel corso dell’ultima puntata non è passato inosservato un piccolo scontro tra le due…

GF, Beatrice Luzzi si scontra con Cesara Buonamici

Nel corso dell’ultima puntata del GF, non è passato inosservato un piccolo battibecco tra la Luzzi e la Buonamici per “colpa” del triangolo amoroso tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. In modo particolare la famosa giornalista del Tg5 ha dato inizio ad alcuni botta e risposta parlando in primis di (e con) Javier. “Siete stati 5 notti sotto lo stesso piumone, e allora? Che sarà mai, siete al Grande Fratello. Shaila ha scelto, deve piacere a lei”.

Cesara Buonamici

A questa frase ha voluto replicare la Luzzi: “Voglio ricordare a Cesara che Javier aveva fatto un passo indietro. Lui le aveva chiesto di non prenderlo in giro. Ci voleva un po’ più di umanità e di empatia per rispetto al suo dolore”. Facendo poi riferimento alla Gatta, Beatrice ha rincarato la dose: “C’è un esibizionismo spregiudicato”.

Proprio tale affermazione ha generato una ulteriore replica piccata della Buonamici: “Ma è la prima volta che vedete due che si attraggano? Dobbiamo fare l’atteggiamento moralistico al Grande Fratello?”.

il rapporto tra le due opinioniste

Gli attriti tra la Luzzi e la Buonamici hanno radici che nascono dalla scorsa annata del reality di Mediaset. Beatrice a Chi aveva detto: “Non ho apprezzato che una donna del suo valore e del suo impatto culturale non avesse preso le mie difese quando sono stata attaccata con toni esagerati, prima, da Massimiliano Varrese e, poi, da Marco Maddaloni”.

Ma anche: “È stata spigolosa con me. Io sono una che resetta molto, come ho dimostrato ampiamente, dal punto di vista emotivo. Non ho alcun problema, diciamo che non è una questione personale. Abbiamo solo opinioni diverse”.