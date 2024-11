GF, caos nella notte: la reazione di Lorenzo al confronto Shaila-Javier

Dopo la puntata in diretta del GF è arrivato il confronto tra Shaila e Javier che ha generato una forte reazione da parte di Lorenzo.

Nuovo “triangolo” al Grande Fratello con Shaila, Lorenzo e Javier protagonisti. La ragazza ha voluto chiarire la propria posizione con Martinez scatenando la reazione inattesa di quello che sembra essere in qualche modo il suo attuale “fidanzato”. Nella notte, subito dopo la puntata in diretta del reality, ecco le evoluzioni del caso…

GF, il confronto Shaila-Javier

“Mi dispiace”. Con queste parole Shaila ha deciso di avere un confronto con Javier a seguito della puntata andata in onda del GF. “Se non ti ho parlato per tutta la settimana è perché avevo paura di una tua reazione perché ti vedevo molto arrabbiato. Non ero pronta a essere mandata a quel paese! Non ero pronta e secondo me non eri pronto neanche tu […]”, ha proseguito la Gatta.

Dopo altre parole d’affetto e di stima della ragazza al modello, proprio Martinez ha risposto: “Mi viene da pensare che tu vuoi quello che non hai. A te piace correre dietro a queste vicende. Tu di me avevi la certezza che ci sarei sempre stato, di Lorenzo no. A me la coppia te e Lorenzo non dà fastidio, mi ha dato fastidio quello che hai detto ovvero che baciavi me e pensavi a lui […]”. Alla fine del confronto i due si sono scambiati un abbraccio d’affetto, cosa che non è piaciuta a Lorenzo.

Il confronto tra Javier e Shaila: -“Mi viene da pensare che tu vuoi quello che non hai”. Lucidissimo #grandefratello pic.twitter.com/GC0iz7e9pb — Valentina Federici (@Vale_Rici) November 5, 2024

La reazione di Lorenzo

Successivamente c’è stata, come anticipato, la reazione di Lorenzo che ha voluto confrontarsi con Shaila manifestando il proprio disappunto: “Siamo fatti diversamente e so cosa ha detto un’altra persona. Se avessi dato un abbraccio a Helena a fine conversazione, magari sarebbe stata un po’ più calma. Sono entrambi innamorati delle nostre persone. Perché non l’ho fatto? MI dà fastidio quando un’altra persona lo fa e c’è stato un rapporto esattamente cinque giorni fa”, ha detto Spolverato le cui parole sono state riprese anche in alcuni video condivisi dai telespettatori sui social.

“Anche se sono diversi, ti dico quel che penso. La persona che hai abbracciato stasera, fino a una settimana fa ci eri a letto. Non è che voglio pensare che tu non abbiamo potuto parlarci ed è andata bene”.