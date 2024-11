Paura per la salute della Regina Camilla, impegni annullati: “Si è ammalata”

Ansia nella Famiglia Reale per le condizioni di salute della Regina Camilla: la conferma ufficiale anche da Buckingham Palace.

Nuovi problemi per la Famiglia Reale Inglese: la Regina Camilla sta male e avrebbe annullato tutti gli impegni ufficiali previsti. Secondo quanto si apprende dai media britannici le cui indiscrezioni sono state confermate anche da Buckingham Palace, la donna sarebbe alle prese con una infezione toracica che la obbligherebbe a saltare la programmazione della settimana.

La Regina Camilla sta male: l’annuncio

Stando a quanto riportato dai tabloid inglesi ripresi anche da quelli italiani, la Regina Camilla ha un’infezione toracica e per questo motivo sono stati annullati tutti i suoi impegni di questa settimana. A confermare tali notizie anche Buckingham Palace.

Attraverso un portavoce, infatti, da Palazzo, è arrivata conferma della situazione di salute della sovrana consorte. Pare che i medici le abbiano consigliato “un breve periodo di riposo” e per questa ragione “con grande rammarico Sua Maestà ha dovuto cancellare i suoi impegni per questa settimana”.

Regina Camilla

La salute di Re Carlo e i viaggi nel 2025

Solamente pochi giorni, invece, erano arrivate notizie in merito a Re Carlo. Secondo quanto appreso sempre da Buckingham Palace, il cui annuncio è stato ripreso anche da media italiani, il Re tornerà a viaggiare regolarmente all’estero dall’anno prossimo, ovvero dal 2025.

Fonti di Palazzo avrebbero quindi dato un segnale decisamente positivo in merito all’andamento della terapia contro il cancro a cui il sovrano è sottoposto da tempo. A quanto pare, Carlo volerà all’estero durante la primavera e l’autunno, i periodi tradizionali per i viaggi ufficiali della famiglia reale fuori dal Regno Unito. Da capire se con lui ci sarà Camilla. Ovviamente, per entrambi, tutto dipenderà dal via libera o meno dei medici che già in passato avevano giocato un ruolo chiave nell’ambito delle scelte dei Reali e dei loro impegni.